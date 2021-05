Ra’iisul Wasaare Rooble oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyay Jabuuti



Ra’iisul Wasaare Rooble & wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Djibouti, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen dhiggiisa Jabuuti Maxamed Cabdulqaadir Kaamil,Wasiirro & mas’uuliyiin kale. RW Rooble ayaa ka qeyb galaya caleemo saarka madaxweynaha Jabuuti

Delegation led by the Somali PM H.E @MohamedHRoble has warmly been welcomed in Djibouti international airport by his counterpart Mohamed Abdulkadir Kamil . PM Roble will be attending the inauguration of the President of Djibouti @IsmailOguelleh on Saturday pic.twitter.com/EL79ABRvhL