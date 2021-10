NEWS

Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Hague, si ay goobjoog uga noqdaan go’aanka Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ oo 12-ka bishan lagu dhawaaqo doono xukunka dacwadda Badda ee Soomaaliya iyo Kenya.

Dowlada Soomaaliya ayaa rajo weyn ka qabta inay ku guuleysato oo loo xukmiyo dhul badeedka ay Kenya sheeganayso taasoo muhiim u ah mushtaqbalka shacabka Soomaaliyeed.

Dacwaddan la xiriirta muranka dhanka xuduudda badda ayaa soo jiitameysay in ka badan 10 sano, balse dowladdii madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii July ee 2014-kii, maxkamadda ICJ geysay kiis ka dhan ahaa Kenya oo dooneysa in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka.

Soomaaliya waxay dooneysaa in cabbirka xadka badda si toos ah loola dhiririyo xadka dhulka, halka Kenya ay dooneyso in la weeciyo.

Baaxadda uu ku fadhiyo badda lagu muransan yahay waxa uu gaarayaa ilaa 100,000km oo isku wareeg ah.



PM Rooble held today a virtual meeting with #Somali delegation led by DPM who are now in Hague to witness ICJ’s final decision on maritime case between Somalia and #Kenya. He told them that the whole nation is cheering for them. ICJ will announce its verdict on Tuesday, 12 Oct. pic.twitter.com/dJFfitCEPJ