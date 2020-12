$32,505.5 , ayeey hal habeen ku ururiyeen iyaga oo ku sugan Garowe

Halkaan waxaan idiinkusoo gudbineynaa List-ga dadkii muxsiniinta ahaa ee bixiyey qaadhaankii lagu uruuriyey Ololaha Qof iyo Foosto ee Caawa lagu wareejiyey guddiga Ceeldaahir Ceerigaabo oo tiro ahaan dhammayd $32,505.5 una dhiganta 500 oo Foosto oo Daamur ah.Lacagta la bixiyay:

1. Manal Ahmed Mohamed (21Fx$65=$1365)- Paid

2. Mustafa Mohamed Mohamoud(Ludfi- 8Fx$65=$520)- Paid

3. Muna Ali Mohamoud (10F x$65= $650)

4.Ahmed Ali Mohamoud $200

5. Mohamed Ali Mohamoud $100

6. Amina Ali Mohamoud $100

7. Maha Jama $100

8. Samya Mohamed $65

9. Samira Mohamed $65

10. Ahmed Mohamed Jookar (20F x$65= $1300)

11. Bile Warsame Saalax (7F x$65= $455)

12. Abdinasir Mohamed Ibrahim (1F x $65= $65- Sent by Bile Warsame)

13. Ayaan Siyaad Axmed (1F x $65= $65- Sent by Ahmed Abdinasir Ahmed)

14. Mohamed Ahmed Hassan Heersare(50Fx$65=$3250)- Paid

15. Abdirisak Ahmed Ibrahim ((5Fx $65= $325 -Sent by Xaawa Maxamuud Faarax 7712951)

16. Ahmed Abdinasir Ahmed ((5Fx $65= $325)- Paid

17. Muxsin Allah yarxamu (10F x $65 = $650)- Paid

18. Ismail Said Ali $100- Paid

19. Sayid Mohamed Ali (1F x $65=$65)- Paid

20. Maryan Said Salah (10F x $56= $650)- Paid

21. Abdalla M. Jama (Jarik)(2F x$65= $130- Paid via Taaj – sent via Manal

22. Mohamed Shire (8F x$65= $520)- Paid

23. Aidarus Omar Ahmed – $300 Paid

Sent by Manal24. Ahmed Osman Adam(1F x $65= $65) Sent by Manal

25. Abdinajib Mohamed Hirsi (1F x $65=$65)- Paid

26. Khadra Axmed Ducaale (1F x$65=$65)- Paid

27. Khadra Yussuf Jamac (10F x $65= $650- Paid

28. Mohamed Mohamud Abdullahi Ali (10F x $65= $650)- Paid

29. Abdirahman Mohamud Mohamed (Foore) (10F x $65=$650)- Paid

30. Nasra Mohamoud Ahmed (10F x $65=$650)- Paid

31. Faiza Abdirashid Mohamed (5F x $65= $325)- Paid

32. Xaawo Maxamuud Faarax Muuse (4F x$65= $260)- Paid

33. Ahmed Abdirashid Mohamed (Ahmed Nur) (1F x$65=$65)-PAID

34. Mukhtar Mohamed Mohamoud(1F x$65=$65)-PAID

35. Mohamed Said Jama (1Fx$65=$65)-PAID sent by Muna Ali

36. Ayan Mohamed Diirie (1Fx$65=$65)-PAID

37. Saciid Abduli Hussein (2F x $65=$130)-Paid via Mustafa Ludfi

38. Asha Mohamoud (2F x $65=$130)-Paid via Nasra Mohamoud Ahmed Aden

39. Mohamed Ibrahim (1F x $65=$65)-Paid via Nasra Mohamoud Ahmed Aden

40. Nuradin Abdi Ahmed (1F x $65=$65)Paid via Nasra Mohamoud Ahmed Aden

41. Adan Farah (3F x$65=$195)- Paid via Mohamed Shire

42. Garad Abdirisak Hassan (5F x$65=$325)- Paid via Mohamed Shire

43. Zainab Suleiman (1F x $65=$65)Paid via Maryam Saed

44. Xamda Ibraahim Xussein Madar (1F x $65=$65)- PAID

45. Faaduma Ahmed Kutunbe (2Fx$65=$130)- PAID

46. Mohamed Abdiaziz Abdullahi (1F x $65=$65)- PAID via Muna Ali

47. Aidarus Ahmed Mohamed (1F x$65=$65)-Paid

48. Maxamed Siciid Nuur (Biikaab) (10F x $65=$650- Paid

)49. Abdisalan Abdullahi Mohamed (Camuu)-( 6F x $65=$390) Sent by Cabdirisaq Cabdullahi Maxamed Muse

50. Abdifatah Hassan Dalmar ($68- 1Fx$65)- Paid

51. Abdirizak Ali Ibrahim ($200)- PAID

52. Mukhtar Ahmed (10F x $65=$650)- PAID

53. Abdiqani Mohamoud Ali Abdi (4.6F x $65=$300) 7797743- PAID

54. Ali Hassan Mohamed (17.69F x $65=$1,150)- PAID

55. Khadar Abdullahi Adam (50F x $65= $3250)- PAID

56. Zakariya Mohamed Abdullahi Ali (5F x $65=$325)- PAID

57. Muxsiniin (Asxaabta Mohamed Heersare)- (35F x $65= $2,275)

58. Yasmeen Mohamoud ($150)-PAID

59. Abdisalam Mohamed Farah (5F x $65=$325)- PAID

60. Faduma Mohamud Farah (1F x $65=$65)- PAID

61. Sucaad Maxamed Jama (1F x $65= $65)- PAID

62. Elegant Style (5F x $65= $325)

63. Bashir Maxamed Warsame (2.5F x $65= $165.5)

63. Mohamoud Said Nur (10F x $65= $650)

64. Abshir Mohamed Mohamud (5F x $65= $325)

65. Eng. Saïd Omer Irbad ($300)- PAID

66. Mohamed Mohamoud Gees ($450)- PAID

67. Mohamed Ahmed Abdi Faras (3F x $65= $195)- PAID

68. Ahmed Abdishakur (2F x $65=$130)- PAID

69. Eng. Samatar Omar Irbad (10F x $65=$650)- PAID

70. Kamal Dahir Ciiro ($260)- PAID

71. Mukhtar Ahmed Mohamed ($150)- PAID

72. Mohamed Salaad Seed ($362)- Paid

73. Ali Nur Xasan ($350)- Paid

74. Muxsinaat reer Badhan($1,700)- PAID

75. Muxsina (5F x $65= $325)-PAID

*Total Amount=* *$32,505.5**Total barrels= 500*

Sawiro Xafladda Qaaraan Wareejinta Qof iyo Foosto ayaa hadda ka socota Magaalada Garoowe.

Qaaraankan oo ah lacag ka badan $40,00 (Afartan kun oo doolar) waxaa wareejinaya oo wadada ugu deeqay qaar kamida Hay’adaha Samafalka ee ka howlgala Puntland Wasaaradda Haweenka Puntland iyo Isxilqaamayaal kale.Xafladda waxaa ku Sugan Wasiiro , Xildhibaanno , Aqoon yahan iyo Qaybaha kala duwan ee Bulshada Soomaaliyeed.