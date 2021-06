Orodyahan asalkiisu Soomaali yahay oo ka mid ah xulka Maraykanka tartanka Olombikada

Cabdixakiim Cabdiraxmaan oo ah 44 jir asalkiisu Soomaali yahay ayaa ka mid ah orodyahanada u tartamaya wadanka Maraykanka tartanka Olombikada adduunka oo dhowaan ka furmaya dalka Japan.

Cabdirahman waa oradyahankii ugu da’da weynaa ee Mareykan ah ee abid u tartamaka sameeya koox ka socota dalka Maraykanka ciyaaraha Olombikada.

“Waxaan ahay 44-jir, waxaanan xubin ka ahay kooxda Olimbikada Mareykanka. Waxaan u maleynayaa inaan ka mid noqon doono dadka ugu da’da weyn tuulada Olimbikada, gaar ahaan dhacdooyinka orodka. Kaliya waxaan matalayaa dhamaan ragga da ‘dhexaadka ah ee banaanka jooga kuwaas oo u maleynaya inaysan tartami karin. ”ayuu yiri Cabdixakiim.

Cabdi wuxuu ku dhashay Soomaaliya wuxuu ahaa ilmo yar markii qoyskiisa ay qaxooti ku noqdeen xeryaha qaxootiga. Waxay aakhirkii degeen Arizona oo wuxuu noqday muwaadin Mareykan ah.

Waxaan ahay Mareykan Waxaan ku koray halkan, ”ayuu yiri. “Dalkan wuxuu i siiyay wax kasta oo aan nolosha ka doonayay: waxbarasho lacag la’aan ah, shan jeer oo Olombikada ah. Waan u hanweynahay sida Mareykan, waxaan ugu han weynahay sida Soomaalida. Waan ku faraxsanahay labada dal, ”ayuu yiri.

“Waxaan u tegey tababaraha Kulliyadda Pima, waxaanan u sheegay inaan jeclaan lahaa inaan ordo, wuxuuna i weydiiyay inaan waligey horay u soo ordo. Waxaan ku iri maya. Aniguna waxaan galay kaalinta labaad maalintaas. Taasina waxay ahayd bilowgii shaqadayda orod, si aan daacad u noqdo, ”ayuu sii raaciyay Cabdi oo ka hadlayay taariiqda noloshiisa.

Abdi Abdirahman on Being US Olympic Team's Oldest Runner, His Journey From Young Refugee to American Athlete https://t.co/02GGld7lQr