Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in Farmaajo uu doonayey wadahadalkii ka dhacay Jabuuti ee u dhaxeeyay maamulka Hargeeysa iyo Dawladda Federaalka uu Farmaajo uga dan lahaa in doorashada uu ku gallo. Faysal ayaa sidoo kalle sheegay in dawladdii faqashta ay rideen ayna doonayaan in caalamka ay si toos ah ulla xiriiraan.

Faysal oo ah nin siyaasadda ku soo booday ayaa ka xanaaqay su’aal uu wariyaha weeydiiyey oo ku saabsaneed doorashada ay beeshooda qabsanayaan, wuxuuna ku yiri, “Waxba kaama gellin, (is not your business) kuwiina Yugaandha ka waran, orad Yugaandhiiska wareeyso, mine yours, taada ka fakir, waxaasaad waqti ku lumineeysaan.” Faysal oo ah nin aan ixtiraam laheen ayaa wariyaha ku yiri, Carabtaba waa kalla wadan oradoo naga tag, wadaniyadna garanmeeysaan orad ha idin xukumo Farmaajo, iyo waxyaalo kalle oo badan.” Hadaba wareesigaas fadlan hoos kala soco.