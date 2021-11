Nin qirtay inuu kufsan jiray meydadka haween ku jiray isbitaal uu ka shaqeynayay

Nin ka shaqeynayay isbitaal ku yaalla UK ayaa qirtay inuu dilay labo haween ah sanadkii 1987 isla markaana uu kufsaday 100 meydadka haween isbitaalka ku dhintay, oo ay sidoo kale ku jiraan carruur.

Fuller ayaa dembiyadaas ka hor qirtay Maxakamadda Maidstone Crown.

Wuxuu hore u qirtay inuu muddo 12 sano ah kufsanayay meydad ku jiray xarunta lagu keydiyo oo ku taalla isbitaalka Kent.

Wuxuu sidoo kale Fuller qirtay inuu dilay labo haween ah, inkastoo markii dambe uu beeniyay inuu isagu shakhsiyan dilay haweenkaas.

Xaakim Cheema Garb ayaa guddiga maxkamadda amray inay ku xukumaan dilka labada haween, kaddib markii la dhegeystay hadalkiisa.

Xoghayaha Arrimaha Dibadda Britain Preeti Patel ayaa tiri, “Kiiskan waa mid khatar ah.

Waxaan doonayaa inaan fursaddan uga faa’iideysto xusuusta gabdhahan, Wendy Nell iyo Caroline Pierce, kuwaas oo la dilay 30 sano kahor.

Waxaan rajeynayaa in qoysaskooda ay ku farxi doonaan caddaaladda ay heleen.

Kahor maxkamadeynta, Fuller ayaa qirtay 51 dembiyo ah, oo ay ku jiraan 44 kufsi oo uu u geystay 78 meydad aan la aqoonsan cidda ay ahaayeen oo ku jiray xarunta meydadka lagu keydiyo oo uu ka ahaa injineer korontada qaabilsan.

Qoraalka sawirka,Fuller ayaa hore u qirtay inuu kufsaday meydad ku jiray halka lagu keydiyo

Qoyska Neil ayaa war ay soo saareen ku yiri: “Waa wax fiican in la ogaado inaysan haatan joogin meel ay cid kasta dhib u geysan karto.”

Baarayaasha kiiskan ayaa sheegay in caddeymo la uruuriyay dhowaan kaddib maxkamadeynta, sida baaritaanka hidda-sidaha DNA, iyo howlgal booliisku sameeyeen oo uu ku baxay kharash dhan £ 2.5 milyan ay horseedeen in Fuller lagu helo inuu dilka geystay.

Markii la soo xiray kaddib waxaa guriga Fuller laga helay sawirro iyo muuqaallada malaayiin carruur ah oo muujinaya tacaddiyada uu u geystay.

Wuxuu sawirradaas naxdinta leh ku keydiyay cajalado iyo karaarka yar yar ee lagu keydiyo muuqaallada iyo sawirrada.

Qoraalka sawirka,Fuller wuxuu ahaa injineerka korontada u qaabilsan isbitaalka

Fuller ayaa ahaa injineer korontada u qaabilsan dhowr isbitaal tan iyo sanadkii 1989, wuxuuna ka soo shaqeeyay isbitaallada Kent iyo Sussex ilaa markii dambe la xiray bishii September 2011.

‘Waa dembi aan hore u dhicin ‘

Dhaqamada xushmad darrada ah ee uu Fuller kula kici jiray meydadka waa dembi aysan booliiska Kent, amaba guud ahaan booliiska Britain hore u arkin.

Siddeeddii bilood ee la soo dhaafay, kharash gaaraya £ 1.5 milyan ayaa loo qoondeeyay kiiskan oo ay baaritaankiisa ka qeyb qaateen 150 saraakiil boolis oo si gaar ah loogu tabobaray la tacaalidda kiisaska noocan oo kale ah.

Maxkamadda ayaa sheegtay in la helay caddeyn ku saabsan in Neil la kufsaday kaddib dhimashadeeda amaba in la kufsaday kaddibna lagu dilay gurigooda oo ku yaallay waddada Guildford 23-kii March, 1987.

Qoyska Neil ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen in muddo 34 sano ah ay doonayeen inay ogadaaan cidda dishay gabadhooda iyo xaaladdii ay ku sugneyd saacadihii ugu dambeeyay dhimashadeeda.

“Hadda waan ognahay,” ayay yiraahdeen, iyagoo intaas ku daray inay aad uga xun yihiin in xaaladdu ay aad uga xun tahay si aysan weligood filan.

“Waxaan rajeyneynaa inaan u baroordiiqno kana samirno,” ayay warkooda raaciyeen. “Haddana waxaad bilaabi kartaa inaad u xusuusato sida gabar qurux badan, deeqsi ahayd, oo naxariis badneyd”

https://t.co/Ado3zezGhy?amp=1