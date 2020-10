Madaxweeynaha Maamulka Goboleedka Hargeeysa, Muuse Biixi, ayaa sheegay in muddo sodon sanno ah ay caalamka ka la’yihiin aqoonsi caalami ah si ay u noqdaan dal ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kalle. Waxaa dhab ah in caalamka, gaar ahaana, Qaarada Afrika aysan diyaar u aheen in dalka Soomaaliya la kala qeeybiyo.