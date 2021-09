Madaxda Soomaalidu maxay isku hayaan? yaase diidan maslaxadda dalk iyo Dadka

Kulamo ay la yeesheen guddiga dhexdhexaadinta ka dhex wada Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa waxaa laga helayaa qoddobada laga wadahadlay kuwaasoo u muuqda mid ay adag tahay in heshiis ay gaaraan labada dhinac.

Guddiga ayaa qodobadan soo socda kala hadlay Farmaajo iyagoo doonaya in ay hordhigaan Ra’iisul Wasaaraha.

1. In kiiska Ikraan Tahliil loo daayo Maxkamadda awoodda dastuuriga ah ee kiiska dacwadu hor yaallo, hase ahaatee Madaxweyne Farmaajo waxa uu doonayaa in marka hore Guddigi uu magacaabay uu shaqeeyo.

2. NISA: Guddigu waxaa uu soo jeediyay in Gen. Bashiir si KMG ah u sii hayo xilka, Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha kasoo heshiiyaan taliyaha rasmiga noqon doono muddo kooban, balse Farmaajo ayaa diiday wuxuuna ku adkeystay in Yaasiin Farey sii hayo xilka hey’adda.

3. Wasiirka Amniga: Guddigu waxaa uu soo jeediyay in Ra’iisul Wasaare Rooble u bedelo wasaarad kasta oo ka mid ah 25 wasaaradood, marka laga reebo, sidoo kale Farmaajo waxaa uu soo jeediyay 2 wasaaradood kaliya mid ka mid ah in loo wareejiyo C/llaahi Maxamed Nuur.

Guddiga ayaa la filayaa in waxyaabihii xalay kala soo kulmeen Farmaajo maanta la wadaagaan Rooble, iyadoo ay muuqato in wada hadaladii labadii cisho ay soo wadeen in natiijo la’aan tahay oo dhinac walba uu halkiisa taagan yahay.