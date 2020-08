Ambassador Yamamato afxumada uu ku hadlay waxa ugu wacan isaga oo la leeyahay Soomaaliya waxa uu Mareykanku galiyay ama ku kharashgareeyay $3 billion, waxa natiijo ahna oo la taaban karo dhinacyada maamulka (governance) iyo amiga (securiry) laga ma hayo. Culays ayaa Ambassadoorka ku soo wajahan. Taasaa ugu wacan hadalada adag isaga oo uga dan leh in uu Washington natiijo tuso. Taasina dagdag kuma imanayso.

Ambas. Yamamoto's slanted comment following the end of D/mreeb3 is a sign of frustration. He is under fire for spending $3 billion on Somalia with no tangible results to show in governance & security. He is frustrated and wants to show a deliverable which thus far eludes him