Muqdisho: Musuqmaasuqa ka jira dalka Soomaaliya ayaa noqday mid ka mid ah nolol maalmeedka dadka Soomaaliyeed. Madaxweeynihii, wasiirkii, wasiirudawlihii, guddoomiyihii, xubnihii baarlamaanka, iyo maareeyihii marka ay wadda noqdeen hoygii musuqmaasuqa, yaa la dagaalmaya musuqmaasuqa?Sidee loo joojin karaa? Fadlan muuqaalka hoose kaga bogga.

Bacaadweeyne: Ciidanka iyo shacabka Baacaadweeyne ayaa iska celiyey argaggixiso soo weerartay deegaankaas; inta la ogyahay, waxaa lagaga dilay shayaadiintaas 30, meesha gacanta looga dhigay qaar kamid ah kuwii weerar soo qaaday.

Garoowe: Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland, Ca/rashiid ayaa lagu eedeeyey in uu baarlamaanka la soo galay illaaladiisa, caburina uu ku sammeeyey xubnaha baarlamaanka iyo in baarlamaanka uu ka dhigtay xafiis uu isagu leeyahay. Xubnaha eeda u soo jeediyey guddoomiyaha ayaa ugu baaqay in uu iska casilo xilka maadaama uu ku fashilmay hoggaaminta xilkaas.