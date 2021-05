Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliy ayaa boqollaal shacab iyo mas’uuliyiin ah kula tukaday masjidka Shuhadaa

Somali Prime Minster H.E @MohamedHRoble on Thursday morning joined hundreds of worshippers for the Eid prayers at the Mosque of the Martyrs in the @TheVillaSomalia . PM wishes Muslims 'warmest greetings' on Eid al-Fitr. pic.twitter.com/SEBnKT4Szp