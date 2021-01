Maraykanka Oo Amray In Dagdag Looga Saaro Ciidanka Eritrea Gobolka Tigray ee Itoobiya

Maraykanka ayaa ku baaqay in si degdeg ah ciidamada Eritrea looga saaro gobolka Tigray ee waddanka Ethiopia sida ay daabacday wakaalada Wararka ee AP.



Afhayeen u hadlay waaxda arrimaha Dibadda Maraykanka ayaa sheegay in gobolkaasi ay ka dhaceen tacadiyo isugu jira bililiqo, kufsi iyo xadgudubyo kale.



Maraykanka ayaa sheegay in Ciidamada Eritrea ay qaxootiga Tigrayga ah si khasab ah ugu celinayaan deegaamadooda kuwaas oo doonayay in ay u xaqaan dhinaca Eritrea.

Ethiopia hore waxa u beenisay in Ciidamo Eritrean ah ay ka qayb-galeen dagaalkii lala galay Tigrayga balse waxa isa-sootaraya Warbxinada xaqiijinaya in Ciidamada Eritrea ay weli ku jiraan xadka Ethiopia.

https://www.aljazeera.com/news/2021/1/27/eritrean-forces-should-leave-tigray-immediately-us