6th July 2021 admin Category :
Maleeshiyaadka SNM oo toogtay Wiil arday ah oo ku labisan Calanka Soomaaliyeed
Gudoomiyaha Mucaaradka ee Xisbiga UCUD, oo doorashaddii dhowayd ee maamulka beelaha Dirta Waqooyi ka helay kuraas aad u badan ayaa mar aan fogayn baaq u dirayey wuxuu ku sheegay “in Daaroodka cadowgeena ah aan meel fog laga raadin ee waa in laga raadiyaa Jaamacdda Camuud oo ay Isaaqa halkaa uga badan yihiin.”
Ibraahim Salaad Ibraahim, oo ay dhashay Canab Ciise Guutaale, kana soo jeeday beesha Cali Saleeban ee Majeerteen oo Waxbarasho iyo aqoon u soo doontay Jamacadda Camuud ee gobolka Awdal ayaa caawa madax looga toogtay magaaladaas, isaga oo ku labisan Calanka Soomaaliyeed
FAISAL FATAAL IYO ANIGA DOOD TV OO SOMALI OO DHAN DAAWANANEYSO HA LA’INOO QABTO. AMA SIDII JIRICII BAAN QAN QANIININ AMA SIDUU SHEEGAY MACAWISTUU IGU DHEX DELIN MAADAAMA NECEYB KII UU BUUFINEYEY 28KII SANO ILMIHII DHASHAY EE AY CONTAINER KA KU XIDHEEN MAANTA NACEYB KII LAGU KORINAYEY EE UMAD WEYNAHA SOMALIYEED LA NECBEYSIINAYEY MAANTA KU HADAAQAYAAN MOGADISHU WALIGEED HA GUBATO, IYO CALANKA HA LA GUBO IWM. ITS THE ME AND HIM AAN MIISKA ISKUGU IMAAN LAHEYN FATAALKA ANIGU LAGA BILAABO MAANTA DIYAAR NO MORE HANGOOLKA XUN OO UU WATO HADAANAN KU JAJABIN NINKII RAGAAHAA IMA DHALIN.
REER BORAMA XADAARADA WAX BARASHADA DHALINTA SOMALIYEED EE JAAMACADA CAMUUD WAA LA FILAYEY MAR AY FARAHA LA GALAAN SNM MAR AY NOQOTABA INAY DHACAYSO. MAANTA DEGMA KASTA GUUD AHAAN SOMALIA 🇸🇴 WAXAA KA HELEYSAA MACALIN KA SOO BAXAY JAAMACADA CAMUUD AMA AMUD UNIVERSITY OO DADKIISA WAX BARAYA AMA MID KU SHAQEYSANAYA XIRDADIUSA WAX BARASHO EE UU KAGA SOO BAXAY UNIVERSITY OF AMUD IN BORAMA MA QOF SOMALI AH BAA U AADA WAX BARASHO HARGEYSA FOWSIYO MARWO FOWSIYO YUSUF HAJI ADAN FOR SECRETERY OF FEDERAL REPUBLIC OF SOMALIA 🇸🇴 AYAA KU DADAASHAY HARGEYSA UNCERSITY INAY LA TARTANTO AMUD UNIVERSITY BAY ERYEEN WEYNA ARAGTAY WAX XADAARAD REERKOODU INAYYAN LAHEYN WALIBA JAMHAD YIHIIN EE AANBA LA TOOSIN KARIN SNM JAAHILO AYEYBA G’AANSATAY INAY ISKAGA TAGTO ACCORDING TO HER. MAXAA KU GOONI AH ARDEYDA REER PUNTLAND KA IMAANEYSA MEESHII XADAARAD TAALO BAA LA’AADIN AWALBAY HIDO ASLUUB U LAHAAYEEN BOQORTOOYADII ADALITE. ANIGA HADA I’M READY INAAN FAISAL FATAAL MEEL SAARO AMA AAN XABSI KU HUBSADO HADUU YURUB KU SOO NOQDO WAAYO INANKAAS ARDEYGA AH EE REER BOSSASO WUXUU SABABSADAY NACEYB KA FAISAL FATAAL HAR IYO HABEEN DHEGAHA UGU SHUBAYEY. FAISAL FATAALOW HADAAD NIN TAHAY CAR AQBAL ANI IYO ADI KALI AH HANGOOLKABA ADOO WATA BAAN HARGEYSA KUUGU IMAAN INAAN DOODNO KALIYA AMA SIDAAD SHEEGTAY BAAD MACAWISTA IGU DHEX DILIN ANA SIDAAN SHEEGAY MAGAALADA BAAN KUUGU IMAAN HANGOOLKAAGA BAAN KUGU JAJABIN DOODU MARKAAN KAAGA ADKAADO BAAN GACANA KAAGA ADKAAN FATAAL YAHAY DANBIILAHA AH. FARINTA U DANBEYSA WAXAA BALAN AH QOF REER BORAMA AH OO PUNTLAND DEGAN AMA KA SHAQEYNAYA INAAN SAAS LOO DHUFAN QOF ISAAQ AHNA AAN SAAS LOO DHUGAN XAGIISA REER KA WIILKOOSA NACEYB KA LOO DILAY CADAALAD WAY HELIN CADAALADU WAY DAAHDAA LAKIIN WAXAA XAQIIQA AH MAALIN UN INAY HELIN MEELKASTA OO ADUUNKA AH HA AHAATEE. SNM NA WAXAAN LEEYAHAY SIDII AAN HORAY U SHEEGAY WALEE AWAL RAG IDINKA SII JEEDAY OO WALIGOOD DHAGAHA FUREYSAN JIRAY OO LAHAA WAXAAN WAA LAGA GUDBAYAA BAA HADA SOO JEEDSADAY 30 YEARS OF LOOTING, DESTRUCTION AND ETHNIC CLEANSING IS ENOUGH ITS 2021 BEVER AGAIN FUCKING NEGAS.