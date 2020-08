Gumeeystayaashii dalka Soomaaliya yimid ayaa ahaa kuwo si qoto dheer ugu kuurgalay qabiilada Soomaalida, iyagoona macluumaadka ay uririyaana u dirayey dawaldihii ay ka yimaadeen sida Ingiriiska iyo Talyaaniga.

Raga qorayey taariikhaha qabiilada Soomaalida ayaa ahaa kuwo waxa ay qorayeen si hoose u darsayey, mana aheen kuwo qoraalada ay qorayeen ahaa kuwo eex ay ku jirto oo cid gaar ah ay wax kaga raadsanayeen.

Hadaba, mid ka mid ah qoraayaashii wax ka qorayey qabiilada Soomaalida oo maray dhul badan ayaa ku sheegay in beelaha Warsangeli iyo Majeerteen ay si aan la cabiri karin uga sareeyeen kuwo beesha Isaaq ama Iidoorka oo iyagu ahaa kuwo aan wax saameeyn ah laheen waqtigaas.

Waxaa dhab ah in taariikhdu ay tahay sheey qaali ah, qof kastana ay tahay in uu garto maqaamka uu joogay waagii hore iyo maqaamka maanta uu joogo si uu isku cabiro. Hadii hoos u dhac uu ku yimid tayada dadkaas, waxaa habboon in ay is weeydiiyaan sababta kalliftay hoos u dhacaas.