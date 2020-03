Suldaan Siciid, Yaa bixinaya MAGTA wiilasha reer Maakhir oo iyaga degaankooda jooga lagu dilay

Dhowaan ayaa magaalada Carmale ee gobolka Sanaag lagu dilay Askari SNM ah oo ka soo jeeda beesha Habar jeclo ee Isaaq, isaga oo ciidamo si qarsoodi ah uga qoranayey degaanadaas , sida la sheegayna dilkiisa waxa ka danbeeyey Ciidanka Puntland ee la dagaalanka argagixisada ee dagaalka kula jira Alshabaabka buuraha Calmadow ee ka soo gala maamulka Somaliland.

Bil ka hor dilka Askarigan intaan la dilin, ayaa Somaliland weerar ku soo qaadeen Damala Xagare waxayna ku dileen weerarkaas gardarada ahaa sadex dhalinyaro ah oo ka soo jeeda Beesha Warsangeli, muddo yar ka dibna waxay Weerar kale ku soo qaadeen magaalada Yube, waxayna ku dileen Wiil ka soo jeeda Beesha Warsangeli. Bishii dhamaatay dhamaadkeedii ayaa mar kale Somaliland Weerar ku soo qaadeen Magaalada Hadaaftimo waxayna ku dileen Afar Wiil oo ka soo jeeda Beesha Warsangeli, in kalena waa ku dhaawaceen qaarna ilaa hadda ayeey afduub ku haystaan.

Iyada oo intaas oo dil ah oo ay SNM gaysteen uu dhacay dhamaadkii 2019 iyo horaanta 2020, uuna ka dhacay degaanada beesha Warsangeli degaan oo lagu soo duulay , ayaa hadda Suldaan Siciid iyo qaar ka mid beesha Warsangeli waxay ku dhex jiraan inay bixiyaan MAGTA askarigii hubaysnaa ee lagu dilay isaga oo si qarsoodi ah maleeshiyaad uga qoranaya deganka Carmale oo ah degaan ay degto Beesha Warsangeli.

Askarigan SNM markii la dilay oo lagu dilay degaanada Carmale, taliyayaashii beesha Isaaq ee ciidanka xukumay waxay afduubteen Lix oday oo ka soo jeeda beesha Bahogayslabe, mar haddii Askariga Somaliland lagu dilay CARMALE, ninkii dilay, iyadoo baaritaan la samayn ayaa saacadiiba wuxuu noqday Bah -oagayslabe oo ah beesha Degta magaaladaas . Odayaasha la afduubtay ayaa laga saxiixday oo shruudii looga dhigay siidayntooda in mag laga bixiyo Asakarigii SNM ee la dilay.

Odayaashii habeenkii dilku dhacay la afduubtay

1-Cali Maxamuud X. Dirir

2- Bidde Cabdi Shire.

3-Cawil Kalago’an.

4- kadawe Jaamac Burkuud.

5- Gurey X. Diraac.

6- Ibrahin Cali Yakhle

Bixinta Magta Askariga Habar jeclo, labaddii beelood way isku afgaran waayeen, sidaasna hadda waxa ku aaday Ceerigaabo, si u dhex dhexaadiyo labadan beelood Suldaan Siciid.

Sadex arimood waa in Suldaanku u daayaa in beeluhu iyagu arintooda dhamaystaan

Marka hore arintu waa siyaasad, Askariga dilka loo gaystay wuxuu doonayey inuu Soomaaliya inteeda kale ka goosto, oo Khasab ku qabsado degaan uuna lahayn, haddii laga hor yimaadona uu dilo cid kasta oo ka hor timaada, kuwa dilayna iyagu waxay u dhaarteen oo ilaalinayeen midnimada umadda Soomaaliyeed.

Marka labaad, marka Wiilasha Warsangeli Somaliland dilayaan Somaliland baa dishay ayaa looga baxaa, oo ma jirto beel loo raaco . Laakiinse markii uGu horaysay ee Puntland dilaan Asakari Somaliland ah, oo ay uga shakiyeen inuu la shaqeeyo alshabaab wuxuu noqday Isaaq, kii dilayna wuxuu noqday Warsangeli oo MAG ayaa laga raadinayaa

Arinta sadexaad oo khatarteeda leh, oo haba yaraatee aan la qaadan Karin waa Dhiiga Wiilashii Maamulka Isaaq land ku dilkeen Damala Xagare, Yube, Kal-gubtaale, oo weli dhiigoodii qoyan yahay in kuwii dilka gaystay loogu daro MAG, Arintaasi maaha mid ay qaadan doonaan Bulsha waynta reer Maakhir ee ha lga joogo.

Ugu danbaytii in maanta degaanka Maakhir uu noqdo degaan loogu yeedho in laysku haysto waxa keenay waa arimihii siyaasadda oo siyaasiyiintu hogaamin lahaayeen oo laga hor istaagay. Maanta Suldaan Siciid Magta SNM ayuu Ceerigabo u joogaa, maanta maalinteed oo bishu tahay MARCH 15 Garowe ayuu u imanayaa Shirka wada tashiga Puntland. Bil ka hor Federaalka ayuu Suldaanku la kulmay qof reer MAAKHIR oo og waxay kU wada hadleen ma Jiro. Mararka qaarkood hogamiya Waqooyiga Kuuriya dadkiisa wuu dhegaystaa, halka Suldaan Siciid dhabarka u jeediyey Bulshadiisii

Hoos ka akhriso shacabkii uu Siilaanyo oo ka soo jeeda beesha Habar jeclo oo magta doonaysa uu ku xasuuqay Carmale iyo Damala xagare oo ay degto beesha ay Magta ka doonayaan

LIST B: Names of civilians Killed In CARMALE By SNM on February 1991

1. Abdi Warsame Hagar

2. Ahmed Warsame Hagar

3. Mohamed Hassan Adan

4. Ceegar warsame Hagar

5. Ahmed Hassan Adan

6. Osman Mohamud Afdhal

7. Abdullahi Hassan Ali

8. Ahmed Salah Hagar

9. Amina Ali Geldoon

10. Ahmed Abdi Shire

11. Ali Mohamed Ali, 2 year old child

12. Ahmed Jama Faruur

13. Osman Ali Kanje

14. Ali Mohamed Haji Mohamud

15. Adan Said Toohyare

16. Abdi Ibrahim Ceegag

17. Fandhe Farah Duale

18. Said Hassan Bulqas

LIST C: Names of Civilians Killed at DAMALA HAGARE By SNM on February 1991

1.Farah Haji Abdi

2. Abdi Adan Jama Fadal

3. Ali Adan Jama Fadal

4. Mohamud Ahmed Farah

5. Hassan Ahmed Omar

6. Omar Ali Abdi

7. Mohamed Farah Weyne

8. Amir Haji Dirir

9. Mohamud Hassan Ciiro

LIST D: Names of the civilians butchered By SNM at Ceel Buh on February 1991

1.Chief Mohamed Omar Arap

2. Ali Shire Dhuub

3. Mahamed Hassan Salad

4. Chief Mahamed Hassan Salah

5. Chief Musa Nuh Ahmed

6. Jama Ismail Tuke

7. Mohamud Said Noor

8. Daar Qoodar Mahamed

9. Ali Arale Guulwade

10. Ahmed Mohamud Shirbayye

11. Bakayle Mohamud Gaafaadhi

12. Ali Mahamed J. Aafi

13. Ali M. Timajilic

14. Abdi Mohamud Abdi Gaafaadhi

15. Hadhiwa Osman Yusuf

16. Musa A. Bahdoon

17. Ahmed Osman Mahamed

18. Abdillahi Mohamed Abdalla Dabshid

19. Soobe Hassan Salad

20. Abdillahi Nur Jibril

21. Abdillahi Ahmed Muse

22. Hassan Said Qaaje

23. Mohamed Yassin Farah Arab

24. Ina Adan Dheere, 12 year old

25. Mohamed Aki Daar

26. Ali Jama Guxrey

LIST F: Names of civilians killed by SNM at DAMALA Hagare on May 1991

Mohamed Adan Samakab, Bihidoor

2. Jama Hassan Nur, Bihidoor

3. Jama Mohamed Salah Egal, Bihidoor

4. Yassin Warsame Ali Shire, Bihidoor

5. Abdi Ali Jama Osman, Bihidoor

6. Ali Mohamed Hassan Shide, Bihidoor

7. Ahmed Jama Qodah, Bihidoor

8. Abdullahi Mohamed Hirad, Bihidoor

9. Iman Mohamed Farah, Bihidoor

10. Said Ahmed Mohamed Abdalle, Bihidoor

11. Omar Abdi Warsame Ali, Bihidoor

12. Mohamud Warsame Ali, Bihidoor

13. Mohamed Salad Warsame Ali Gaban, Bihidoor

14. Abdi Farah Dariqo, Reer Salah

15. Mohamud Mohamed Guled, Reer Salah

16. Musa Ali Abokor, Reer Salah

17. Ahmed Musa Duale, Reer Salah

18. Said Farah Guled, Reer Salah

19. Ahmed Warsame Shirdon, Reer Salah

20. Osman Mohamed Jama Salah, Reer Salah

21. Abdullahi Ismail Ali Gurey, Reer Salah

22. Ali Abdi Ahmed Tuuryare, Reer Salah

23. Jama Hersi Dhunkal, Warlabe

24. Osman Mire Jama Gesod, Warlabe

25. Said Farah Omar, Reer Haji

26. Abdi Farah Weyne, Bah Yabare

27. Awad Muse Egal, Reer Muhumud

LIST G: Names of Those Sustaining Serious Injuries At Damala Hagar on May 1991

1Mohamud Boqole, Bihidoor

2. Ahmed Mohamud Farah Said, Bihidoor

3. Hassan Ahmed Mohamed Muse, Bihidoor

4. Ali Muse Ali Arre, Bihidoor

5. Osman Said Nur, Bihidoor

6. Abdi Farah Warsame, Bihidoor

7. Mohamed Hassan Deal, Bihidoor

8. Amin Farah Ahmed ,Bihidoor

9. Warsame Ali Ibrahim, Bihidoor

10. Said Abdullahi Ali Jarafle, Bihidoor

11. Bashir Jama Nur, Reer Salah

12. Abdi Muse Mohamed, Reer Salah

13. Ali Ahmed Ali, Reer Salah

14. Said Warsame Ismail, Reer Salah

15. Ali Mohamed Farah Matan, Reer Salah

16. Sadiq Mohamed Abdullahi Mohamud, Reer Haji

17. Abdi Said Yusuf Shide, Jibril Said

