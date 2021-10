Lamaane Digsi u kiraystay si uuna arooskoodu u baaqan

Lamaane ka soo jeeda gobolka Kerala ee ku yaala Koonfurta Hindiya, ayaa habeenkii aqal galkooda waxa soo rogmaday daadad xoog leh oo kala xiray jidadkii magaalada.

Lamaanaha oo aan doonayn inuu arooskoodu baaqdo ayaa u tegay Tambalka si ayugakiraystaan Digsi weyn oo ka mid ah kuwa Sabta lagu kariyo, Sabtu maaha tan Soomaalida oo kale, oo Digiyada yar yar lagu kario , waa Digsiyo loogu talo galay in markiiba Toban Kiish oo Bariis iyo Daal ah lagu shubo

VIDEO A couple in India's southern state of Kerala use a large cooking pot borrowed from a temple to get through floodwaters and reach their wedding venue pic.twitter.com/fYk82XTD7Q