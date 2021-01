Haddii Mahadi Guuleed yahay nin shaqo tegay ina Cali Koore isaguna waa nin Hargaysa u shaqo tegay.

Hoos daawo Labo–wejiilanimada!! madaxda Isaaq ku hadlayaan iyaga oo leh Isaaqa Muqdisho aadaa waa dad shaqo tegay oo ayna metelin beesha isaaq. Halka ay had iyo jeer ka been sheegaan Hartiga u shaqo tegay maamulkooda iyaga oo ka been sheega sababta ay halkaa u joogaan oo yiraahda waxbaan isku darsanay.