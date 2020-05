Qaramada midoobey oo sheegay in Soomaaliya Xaalad adag gashay

Kalfadhi uu Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ka lahaa xaaladda Soomaaliya. Waxaa warbixinno laga dhageystay Wakiilka Gaarka ee Xoghayaha Guud ee QM, Danjire James Swan, iyo Wakiilka Gaarka ee Midowga Afrika ahna madaxa AMISOM, Danjire Francisco Madeira.

Warbixinnada ay danjirayaashu soo gudbiyeen, iyo hadal-jeedinta 15-ka xubnood ee Golaha Amniga, waxaa Kuu caddaaneysa inuu dalkeennu galay marxalad aad u adag.

Waxaa laga hadlay: amni xumo, fatahaado, ayax, khilaaf siyaasadeed, colaado beeleed, ismariwaa u dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada.

Dowladihii hadlay oo dhan waxay madaxda Soomaalida ku waaninaayeen inay wada hadlaan, inay colaadda joojiyaan, inay cadowga Al Shabaab u midoobaan, inay doorashada ka heshiiyaan, wakhtigeedana ku qabtaan, iyo inay dadkooda u turaan.

Waa nasiib daro in shisheeyuhu had iyo jeer Soomalida ku waaniyaan maslaxadda dadkeenna iyo dalkeenna.

Ugu danbayntii waxa halkaa ka muuqata sida ay Soomaaliddu uga niyad jabeen Kooxda Villa Wardhiigleey, aya Bulshada Caalamkuna ugu quusten

UN Security Council members express frustration with stagnation of dialogue between the Somali govt and federal member states. The US urges @M_Farmaajo to hold the national security meeting which brings together federal and regional leaders.