Dowlada Jubaland waxay soo dhawaynaysaa dadaalada Saxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya iyo war-murtiyeedkii ka soo baxay shirkii Golaha amniga Midowga Afrika ee 22 Abriil 2021, Waxaan aaminsanahay in heshiiska doorashada ee Sebtember 17 ay tahay wadada ugu macquulsan ee lagu gaari karo doorasho lagu kalsoonaan karo

Jubaland State Government welcomes the efforts of our international partners and the communique from @AUC_PAPS meeting on 22 April 2021. We believe the September 17th electoral agreement is the most viable path towards a credible election in #Somalia.



