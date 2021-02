22 jir Maraykan ah oo hooyadiis ku dilay Shaqo raadso

Qof Dumar ah oo laga helay gurigii ay deganayd dhexdiisa iyada oo mayd ah oo ku yaalay magaalada New York ee dalka Maraykanka ayaa waxa la sheegay inuu dilay wiilkeeda, ka dib markii wiilkeeda ay ka wada hadleen inuu u baahan yahay inuu shaqo raadsado

Booliiska Magaalada New York ( New York City Police Department ) ayaa xaqiijiyey in Musa Camara oo 22 ir ah uu madax ka toogtay Fatoumata Danson iyaga oo ku wada sugan dabaqa 15aad oo ay wada deganaayeen Xaafadda Village Houses.

Markii abtigiis la waydiiyey maxaa kalifay oo u sabab ah in Camara dilo hooyadiis, Basangari wuxuu ku jawaabay, ‘Sababtu waa isagoo ah Garay iyo caajisloow ma shaqayste ah, walaashay ayaa ku tidhi isaga waa inaad shaqo heshaa, gurigana banaankana uga tuuray….. falcelintii sidan ayeey noqotay”

Dansan waxay ahayd hooyo 39 jir ah oo haystay sideed caruur ah.

Qoyskan ayaa sanadkii 1990 ka soo haajiray Gambia iyo Sierra Leon