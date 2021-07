Axmed Madoobe oo shrrgay in deeqaha Caalamku ayna Muqdisho iyo Habar Kuuleey oo dhaafin

Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo hadal u jeediyey ciidanka xoogga dalka gaar ahaana qaybta 43-aad ayaa ciidanka ku booriyey in ay si wadajir ah uga shaqeeyaan midnimada, qarannimada, sugidda amniga iyo howl-gallada argagaxisada looga xoreynayo deegaannada ay uga sugan yihiin dowlad gobaleedka Jubbaland.

Madaxweynaha Dowald goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa Raysal Wasaaraha kula dardaarmay taliska qaybta 43aad ee Ciidanka Xooga Dalka Sooomaaliyeed ay ciidamada kale ee Dowladda kala sinaadaan tababarada iyo xuquqaadka ay dowladda Federaalka bixiso.

PM @MohamedHRoble with @PresidentMadobe tours a military base in Kismayo during his work trip in Jubbaland. PM Roble praises the army for their bravery on the fight against terrorists as they immolate their lives for defending the nation.”We are committed to support you “PM said pic.twitter.com/1ewfMRmEtn