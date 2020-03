Ma Rumaysan kartaa in Idaacaddan uu leeyahay Xildhibaan ka mid ah aqalka sare.

Cali Adan Muumin, oo ka sheegaya Idaacadda Goobjoog ee uu leeyahay Xildhibaan ka tirsan Aqalk sare ee lagu magcaabo Abshir Bukhaari, ayaa qoraalkan raynrayntu iyo farxaduu ka muuqato oo is leeyahay kaga aarso weriyaal ka soo jeeda Puntland oo ay si gaar ah isu hayaan soo dhigay isga oo kalsooni ka haysta Mulkilihiisa.

Idaacadda Xildhibaanka Aqalka sare Bukhaari , daqiiqado ka dib marka qaraxu dhacay, ayaa iyagoo oo iska indha tiray Qaraxan ay gaysteen argagixisadu , iyaga oo aan u damqanayn in umadd Soomaaliyeed ku dhinteen ama ku dhaawacmeen qaraxan , iayaga oo rayrayn iyo farxad tusaya Soomaali badani oo wel wel ka qabay markii ay maqleen in qarax dhacay Garowe in ehelkoodu wax ku noqdeen ayaa Cali Adan Muumin oo ku sugan Muqdisho, isaga oo kalsooni ka haysta Mulkiilihiisa Goob joog oo ka mid ah Xildhibaanada aqalka sare Qoraalkan soo dhigay.