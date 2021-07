Gabdho ka tirsan ciidamada Booliska Haramcad oo tababar loogu qaaday dalka Turkiga

Taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliyeed S /Gaas. Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar), ayaa galabta Garoonka diyaarahada ee Aadan Cadde ku sagootiyey 49-gabhdood oo ka tirsan ciidanka Booliska gaarka ah ee Haramacad oo tababar loogu qaaday dalka Turkiga.

Taliyaha Ciidamada Booliska ayaa sheegay inay soo qaadanayaan tababar heerkiisu sareeyo taas oo kamid ah dadaalka lagu xaajinayo dhismaha iyo tayeynta ciidamada Booliska Soomaaliya.

“Waxaan galabta Garoonka Aadan Cadde ku sagootinay 49-gabdhood oo ka tirsan Ciidanka Booliiska gaarka ah ee Haramcad oo u dhoofay dalka Turkiga, si ay usoo qaataan tababar heerkiisu sarreeyo, iyagoo ku biiraya dedaallada loogu jiro dhismaha iyo tayaynta CBS.” ayuu yiri Taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliyeed S /Gaas. Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar).

Taliye ku xigeenka labaad ee ciidanka booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen Axmed oo gabdhahaan la dardaarmeysay ayaa tiri, “Hadaa ka kala imaateen qabiilo ama guryo kala duwan, maanta dhamaantiin waxaa tihiin koox ka wada tirsan Haramcad… Qarankiina garab u noqda, gabdhaha Soomaaliyeed waxay la kulmaan dhibaatooyin badan, maanta waxay u baahan yihiin gabdho ciidan ah oo xuquuqdooda u difaaca.”

For the first time in #Somalia history we have an all female special forces unit!

Thanks to @TC_Mogadishu for the realisation of a long time dream



Waa markii ugu horeeysay Somalia yeelato koox wada gabdha ah kana tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran. @SomaliPM pic.twitter.com/xgE3MmofeS