Wasaaradda Deegaanka,Beeraha iyo Isbedelka cimilada DPL ayaa maanta gaadiid lagula dagaalamyo laguna xakamaynayo Ayaxa kala wareegtay hay’adda FAO iyo dawlada Ingiriiska.

Gaadiidkan oo ah kuwa dheereeya oo ka koobna Lixgaari ayaa sidoo kalena waxaa la socday qalabka gaadiidka lagu rakibo ee buufinta iyo Xakamaynta Ayaxa waxaana xarunta dhexe ee wasaaradda Deegaanka, Beeraha iyo Isbedelka Cimilada lagu qabtay Xaflad ay dawlada Puntland kula wareegaysay gaadiidka iyo qalabka kale ee lagu xakameeyo Ayaxa.

Agaasimaha guud ee wasaaradda Deegaanka, Beeraha iyo Isbedelka Cimilada DPL Cabdicasiis Nuur Cilmi Koor oo ka hadlay munaasabada ay wasaaraddu kula wareeegaysay Gaadiidkan ayaa uga mahadceliyey hay’adda FAO, boqortooyada Ingiriiska iyo Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya oo dhamaantood door fiican kawada qaatay in gaadiidkani ay soo gaaraan Puntland.

Seynab Ismaaciil Maxamed (Tiimbiye) Wasiir kuxigeenka wasaaradda Deegaanka, Beeraha iyo Isbedelka cimilada oo munaasabada ka hadashay ayaa sheegtay in gaadiidkani ay muhiim u ahaayeen howlaha xakamaynta Ayaxa islamarkaasna ay rajaynayaan in dhawaan guud ahaan gobolada kaladuwan ee Puntland ay ka howlgalaan gaadiidku, Wasiiradu waxay dhinaca kale ugu baaqday Bahwadaagta Wasaaraddu in ay u istaagaan sidii loo dhiriigelin lahaa beeralayda Puntland maadaama ay cabsi sii wajahday markii uu Ayaxu kusoo batay deegaanada Puntland.

Wasiiru-dawlaha Wasaaradda Deegaanka ahna Sii hayaha Wasiirka Mudane, Cabdirashiid Cali Geelle oo gabagabadii Munasaabadan ka hadlay ayaa sheegey in wasaaradda Deegaanka iyo Beeruhu ay sii labajibaari doonto sida ay masuuliyada isaga saarayso xakamaynta Ayaxa, Wasiirku sidoo kale waxa uu sheegey in gaadiidkan ay dhawaan u kala bixi doonaan gobolada kaladuwan ee Puntland islamarkaasna ay degdeg u howlgali doonaan.