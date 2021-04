Hoggaanka maamulka Puntland ee tallada haya waqtigan ayaa qeeyb weeyn ka ah caqabaddaha hortaagan in dalka Soomaaliya ay doorasho ka dhacdo. Waxaa dhici karta in qaar badan oo ka mid ah shacabka Puntland laga dhaadhiciyey in Farmaajo uu yahay mixnada doorashada hor taagan.

Puntland sababta ay qeeb weeyn uga tahay qilaafka doorashada waa iyada oo Xasan Shiikh, Shiikh Shariif, Ahmed Madoobe iyo kuwa la socda ay u noqtay miisaan siyaasadeed oo Farmaajo looga hortago. Taasina waa mida suurta gellisay in markii uu Deni tegay magaalada Muqdisho uu miiska soo saaray shuruudo meel ay u socdaan aan la garaneeyn oo doorashada aan wax shaqo ah ku laheeyn iyo abaabulka Badbaado Qaran waxa loogu yeeray.

Hadaba shuruudaha faraha badan ee uu Deni miiska keenay, waxeey dhalisay in shirkii lagu kalla tago, baarlamaankana uu labbo sanno ugu daro dawladda si doorasho qof iyo cod ah loo soo diyaariyo. Intaa ka dib, Magaalada Muqdisho waxaa ka billoowday abaabul dagaal oo ay horboodayaan saaxiibada Deni ee ka soo jeeda beesha Hawiye.

Wixii Muqdisho ka dhacayey ee ahaa abaabulka iyo iska hor imaadka dagaal, maamulka Puntland arrintaas kama aysan hadlin, balse waxa uu hoggaanka u muuqday mid ku diirsanaya in Farmaajo culleeys dagaal lagu qaaday.

Markii uu Farmaajo ka noqday labbadii sanno ee loogu daray si doorashadii dadbanneed loogu noqdo, Puntland waxeey dib ulla soo noqotay shuruudihii ay ku xireeysay shirka oo ah beesha caalamka hadii aysan casuumin aysan shirka ka qeeyb galli doonin, dabcan shuruudihii kallana jeebka ayeey ku sitaan.

Puntland hoggaankeedu marna miiska ma keenin wax quseeya danta Puntland iyo waxa ay gooni uga tabanayaan arrimaha doorashada. Ma xubno ay Puntland leedahay ayaa la geeyey magaalo kale oo lagu dooranayaa? Ma Farmaajaa yiri annaa idiin soo xullaya xubnaha baarlamaanka? Ma wax gaar ah oo Puntland lagu beegsanyo ayaa lagu kacay?

Hadaba, maadaama hoggaanka Puntland ay ku celceliyaan marar badan ineey yihiin ‘Hooyadii Federaalka’ ay maanta ayaan darro tahay ineey garab siiyaan niman aan dadkooda iyo dalkooda midna aan ka naxeeyn oo si kursi ay u hellaan darteeyd ku tallagalay ineey dhulka la simaan magaalada Muqdisho.

Puntland waxeey u baahan tahay hoggaan matala waxa ay shacabka Puntland mudan yihiin oo ah in ay tusto Soomaalida kale hoggaan miisaan leh oo ka shaqeeya danta guud ee ummada Shoomaaliyeed, kuwo is diidana isku soo celliya, una noqda tusaale wannaagsan dhammaan hoggaamiyayaasha kale ee Soomaalida.

Gabagabadii, Farmaajo waxaa la gudboon in wixii wadahadal ah ee ku aadan doorashada uu la yeesho mucaaradka Hawiye, maadaama hoggaanka Puntland ay ku shaqeenayaan waxa mucaaradka Hawiye ay rabbaan. Ma habboona in waqtiga la isaga lumiyo hoggaanmiye aan ku socon fakirkiisa, waxa uu diidan yahay, waxa uu ogol yahay iyo waxa shacabkiisa ay rabbaan.