Madaxweeynaha DF ee Soomaaliya Maxamed Ca/laahi Farmaajo ayaa wareeysi uu siiyey Radio Shabeelle ayaa kaga hadlay arrimo badan. Hadaba mar uu ka hadlayey arrimaha doorashada waxa uu sheegay in isaga ahaan uu doonayey in uu dalka ka qabto doorasho qofi iyo cod ah, balse laga diiday. Markii uu damcay in la’aado doorasho dadbana ay shuruudo aan dhammaaneeyn ay la yimaadeen Puntland iyo Jubaland. Cidda fashilisay shirka ayuu sheegay ineey ahaayeen nimankii shuruudaha la yimid. Wareeysiga oo dheer fadlan hoos kaga boggo.