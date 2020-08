Warbaahinta adduunka, gaar ahaana wadamadda horey u maray ama meelaha ay ka jirto isla xisaabtanka, warbaahintu waa codka shacabka, saaxaafadu waxeey qeeyb ka tahay in wax badan oo shacabka ka qarsoonaa ay banaanka soo dhigaan, kashifaan musuqmaasuqa jira, su’aalo badan ay dhagaha kaga qaraacaan madaxda si arrimo badan looga oggaado hadii ay jiraan arrimo u baahan in jawaabo loo hello.

Soomaaliya waxeey u baahantahay madaxweeyne la hadli kara warbaahinta kaas oo la weeydiin karo su’aalaha ay dadku qabaan. Hadaba, Farmaajo intii xilka loo doortay marna ma hor iman saxaafada si su’aalo loo weeydiiyo, waxaana jira su’aal badan oo ay tahay in uu ka jawaabo. Su’aalaha inta badan dadka ay aheed in madaxweeynaha ay jeclaan lahaayeen in la weeydiiyo ayaa ah:

Dhiibitaankii Qalbi dhagax oo ay ka mid tahay cidda dhiibtay, sababta dawladda ku kallifay ineey dhiibto, iyo arrimo kalle oo badan;

Riditaankii Ra’iisal Wasaare Kheeyre iyo sababta uu u riday, baarlamaanka qaabkii ay u mareen riditaankiisa

Shirkii Jabuuti ee u dhaxeeyey Farmaajo iyo gooni goosatada Hargeeysa oo dabcan ay aheed in su’aalo badan in laga weeydiiyo oo ay ka mid yihiin Soomaaliland cidda uu Farmaajo u yaqaan, sababta uu dadka Sool iyo Sanaag uu uga tagay maadaama masiirkoodii meesha looga hadlayey, go’itaanka cidda dooneeysa iyo cidda aan dooneeyn iyo su’aalo kalle oo badan;

Doorashooyinka dalka ka dhici doona, Farmaajo wuxuu sheegay in doorasho qof iyo cod ah uu qabanayo, marka in wax laga weeydiiyo afarta billood ee u harsan sida uu doorasho qof iyo cod ah uu ku qaban karo iyo wixii uu ku mashquulsanaa sannadihii ina dhaafay oo dhan, iyo ku darsiga aadka loo hadal hayo ee uu doonayo waxa uu ku muteeystay in loogu darro labbo sanno;

Joogitaanka ciidanka AMISOM iyo meeshii ay ku danbeesay dhisitaanka ciidanka qaran, iyo arrimo kalle oo badan oo aan halkan lagu soo koobi karin.

Balse hadii qofka inta uu wax qaribo ama marka ay wax dhacaan dhuumanaya, aysana marna dhaceen in saxaafadda uu horyimaado ayaa ah arrin aad u xun. Sababtaas darteed, Soomaaliya waxeey u baahan tahay madaxweeyne dadka la hadli kara, saxaafaddana ay su’aalo weeydiin karaan oo kartideeda leh. Muuqaalada hoose waa madax kalla duwan oo su’aalo ay warbaahintu weeydiineeyso.