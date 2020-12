Saacado ka dib markii Indho cade uu xooga ku qabsaday, dadna kala baxay saldhiga Waaberi oo 2km u jira Villa wardhiigleey, ayaa wararka ka soo baxay Villa Wardhiigleey ayaa tibaaxayaan in halkaas uu caawa ka dhacay kulan si deg deg ah loo soo qorsheeyey oo dhex maray Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Faramaajo, Taliyaha Hayada Nabadsugida ee NISA Fahad Yasiin iyo qaar ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee Beelaha Mogadishu Clan.

Kulanka oo ay dalbatay Madaxtooyada Somaaliya ayaa waxaa sabab u ahaa xaalada qalafsan ee isa soo taraysa iyo kacdoonada sii xoogeysanaaya ee looga soo horjeeda Xukuumada Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ka bilowday magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay ugu danbeyeen talabadii caawa ciidan ka amar qaata Jeneraal Indhacade ay kula wareegen saldhiga Booliska ee Dagmada Waaberi, halkaas oo ka sii daayeen dad shacab banaabaxayaal ah oo halkaa si sharci daro ah ugu xirnaa.

Madaxweyne Farmaajo iyo Taliyaha NISA ayaa kala hadalay Odayaasha sidii looga hortagi lahaa mucaaradka xukuumada ee soo xogeysanaaya, iyadoo laysla soo qaaday talaabooyin dhowr ah oo laga codsaday in ay Odayaashu ku hawl galaan , kuwaas oo lagu kala furfuraayo midnimada shacbiga iyo mucaaradka ka soo horjeeda xukuumada, iyadoo Odayaasha loo balan qaaday Aduun lacageed oo aad u badan.

Gabagabadii kukankaas ayaa la sheegay in qaar ka mid ah Odayaashu ay u balanqadeen Madaxweynaha in berito wixii ka danbeeya isbedel laga dareemi doono xaalada magaalada Muqdisho, sidoo kalena ay culeys ku saari donaan in uu beri cudur daar iyo raali gelin u ka bixiyo Jeneraal Indhacade falkii ka dhacay Saldhiga Waaberi.

Xukuumada Madaxweyne Farmaajo ayaa hadda u muuqata in ay bedeshay barnaamijkeedii hore ee cabsi gelinta iyo jujuubka doorashooyinka, iyagoo la sheegayo in ay hadda ku mashquulsan yihiin qorsheyaal siyaasadeed oo cusub, kuwaas oo salka ku haya kala qeybinta iyo iska horkeenka cududa Beelaha Mogadishu Clan ee ku dhaqan Caasimada Dalka ee Muqdisho iyadoo loo adeegsanaayo Odayaal Kofiyad Baclayaal ah iyo xogaa lacagaha laga soo qaatay Dalka Qatar.