Maxey ka dhigantahay 13ka xubnood ee Farmaajo maanta u saxiixay gobalka Banaadir iyo diidmadii uu diiday xubnihii Jubbaland iyo Puntland magcaabeen

Adduunyada Casriga ah waxa aad u soo badanayay 50-Sano ee u danbeeyay Madax Xilal kala duwan qabtey balse gadaal laga ogaadey iney qabeen Xanuuno dhanka Maskaxda ah ee Waalida, Balse Madaxwyinihii hore ee Ecuador Abdala Bukaram, Isagu waa uu ka duwanaa oo waxaa la ogaadey inuu Waalan yahay Isagoo Xilka haya kadibna Maxkamada-sare ee Ecuador Iyo National Congress Of Ecuador ey Xilka ka Xayuubiyeen. Kolkaan dib u milcaano Sooyaalkii Abdala Bukaram, Waxa la doortey Agust 1996, Waxana Xilka laga qaadey 1997 February. Abdala Bucaram, waxa loogu magac darey ( “El Loco” (“the crazy one,” a nickname he himself championed[1])