Senator Muxiyadiin Sheekh Cali Jaamac “Waxaa la doonayaa in dalka oo dhan aysan doorasho ka dhicin waaxaana loo diyaar garoobay doorasho afduubasho ah,wasiirada Farmaajo kula heshiiyay in nala afduubto waxaan u sheegeynaa in aan diidnay arinkaasi”