7th November 2021 admin Category :
Qaar ka mid ah beesha Habar yoonis ayaa hadda sheegtay inay Waqdariya iyagu gaar leeyihiin.
Dhowaan waxay ku fashilmeen iyaga oo adeegsanaya Ciidanka badda Soomaaliland inay xoog ku qabsadaan degaanadaas, laakiinse waxay ku dileen dad shacab ah oo halkaa joogay. Ma jirto bel Soomaaliyeed ee maanta leh nabad ma rabo aan ka ahayn beesha degta galbeedka gobolka Sanaag, ee aaminsa ama ay tahayba in Isaaq oo dhami ku garab taagan yihiin in guud ahaan gobolka Sanaag laga raro beelaha Harti ee Daaroodhttp://allsanaag.com/waqdariya/
BISMILLAHI RAHMANI RAHIM
QORAALKAN WAA XUSUUSIN AAN KA QORAY 2010 MARCH MAR AAN XAN KU HELNAY IN FAROOLE WACO HABEENKII HARGEYSA WAXNA LOOGA KEENO HARGEYSA.
ALLAH HA U NAXARIISTEE “ODAY AANAN MAGACAABEYN AYAA INOO SHEEGAY STRATEGY GA SNM EE DHULBOOBKA” INKASTOO AAN NIN DHALIN YARO AH AHAA XILIGAAS OO AAN WAX SI FIICAN U DHAGEYSAN JIRIN HADANA ODAYGU WUXUU XAQIIJINAYEY INAAN FAHAMNAY “TAARIIKHDA GALSHEEKH IYO MARKA DAAROOD MAANTA LOO YAQAAN DAAROOD KU XAAR” DHAB AHAANTII WAXAAN KA FAHMAY WAXAY AHEYD MALAYSHIYAADKA SNM HADAFKOODA DHUL BALAARSIGA IYO SIDA AY U HOOSAASINAYAAN FAROOLE OO GABADHOODA QABA AAD BAAN ULA YAABANAA ODAGA XILIGAAS OO 12 SANO KA HOR AH WALAAHI HURDAA IGU QABATAY. WAXAAN U SOO QAATAY TAARIIKHDAN KOOBAN OO XUSUUSTA AH WAXAA WEEYE SIDAY XAQIIQA U AHEYD IYO INUU INA XUSUUSIYO PUNTLAND WAXAA LOO DHISAY IN DADKA IYO DEEGAANADANADA LAGA BED BAADSHO SNM IYO USC IYADOO LA XEERINAYEY SOMALIDU SIDAY DHULKA U KALA LEEDAHAY IYADOO DHULKA DHANA ILAAHAY LEEYAHAY WAANA SABABTA “MAPKA PUNTLAND AANAN LOOGU DARIN HOBYO MARKA DAAROOD EE HARGEYSA DU SHEEDA ISAAQ MAANTA U YAQAANAN DAAROOD KU XAAR” DHAB AHAANTII WAXAA LA XEERINAYEY DHAQANKA SOMALINIMADA, ISLAMNIMADA, IYO SI LOO HELO SOMALIA 🇸🇴 MIDEYSAN, XOOGAN IS HAYSATA ISNA JECEL NABSOONA OO AAN WAXBA KALA TABANEYN LANA XALIN KARO KHILAAFAADKA DHEXDOODA SIDA DHAQANKU AHAA.
SIDA MARKA HALAKAN IIGA MUUQATA WAXAA WEEYE HADAFKII SNM EE DHUL BALAARSIGA “WAQADARIYA IN MAANTA HABAR YOONIS SHEEGATO ISKA DAAYE WAXAA KA SOO DHOW OO IMAANEYSA SIDA II MUUQATA INAY SHEEGAN DOONAN CALUULA AMA ALULAA MAGAALADA TAARIIKHIGA AH SOO DHAWEEYA HADEY KA BAXAYAAN OO JOOJINAYAAN SHAATIGA SHAYDAAN KA ANAKUNA WAA DABA MAREYNAA SAYLAC BAYNU TAGEYNAA WAA DEGI JIRNAY ABEESO BAA LOOGA SOO CARARAY TAARIIKHDA SIDA LA’INOO SHEEGAY KALIYA HA JOOJIYAAN BEENTA SHEEGASHADA DHUL AYYAN LA HEYN DEGI JIRINA WAAYO KUMA GAARAYAAN HADAFKOODA QALDAN INAY SOMALI U TALIYAAN POLITICALLY AND ECONOMICALLY WAA HABEENKII XALAY AHAA OO TAGAY WAXAA U DHAANTA IYAKOO LAFO QODOWGII DIB UGU NOQDA SI AY UK LACAG OGA HELAAN BAL INAY KEENAAN “LAFO EUROPEAN KII ITALIAN AND UK MARKAY DADKANAGA KU KOR DAGAALAMEEN OO MAGAALOOYIN BADAN OO GUUNEYS IYO CAYNABA IYO KU JIRAAN OO DHUL DAAROOD AH XAQIIQATAN WAA ISKA RABNAY BAL INAAN WAX KA OGAANO HADAFKA GAALADA KHAASATAN UK INAY KOOFI LAFIHIISII RAADINAYAAN IYO IN KALE OO LACAG KU SIINAYAAN XABAALO QUFOWDA ISAAQ AMA SNM SI LOO ILOWSIIYO TAARIIKH DII AWOOWAYAASHAYO EE HALGAMAYAASHII NAFTOODA U HURAY IN LAGA DABA TAGO LANA JOOJIYO EUROPEAN CURSE IN 1884 IN BERLIN GERMANY TAAS OO GALAAFATAY IN 1.2 MILLION AMA KA BADAN INAY NAFTOODA U HURAAN IN SOMALIDU DHAQANKOODA, DIINTOIDA, CIZOODA IYO SHARAFTOODA XORIYAADEED DHULEED AY WAAJIB TAHAY IN LAGA DULQAADO SI JIILASHA DANBE XIRIYAD KU NOOLAADAAN WAANA TAAS OO MID TAARIIKHDA ADUUNKA GESHAY INAYNU IS XUSUUSINANA AY WAAJIB TAHAY 1.2 MILLION OO KU AASAN INTA U DHACEYSA EYL, CEEL GAAL, IYO CURIFKA KALE EE KULBIYOW ILAA MANDHERA EE JUBALAND QEYBTA KENYA” TAARIIKHDAS WEEYE MIDA SNM IYO BEESHA ISAAQ NABARKA KU AH WALIGOODNA OGOLAAN MAYAAN BAL ISKA DAAYE MANHAJKA SCHOOL LAGU DHIGTEE WAXAY ISKU DAYAYAAN HADAY HELI KARAAN INAY SOO QUFAAN TALEH ANANA WAXAAN KU FAKERNAA SIDEE UGU YARAAN FARADIHII OGA TAAGTAAN TALEH SI AY OGA FOGAADAAN SNM.
HA LAGU AKHRIYO QURAAN HABAR YOONIS, DHULBAHANTE, HABAR JECLO IYO HABAR GIDIR SI DADKA SOMALIYEED U XASILAAN WAXAA KU DHACAY SIXIR WAX KALE OO LAGU SHEEGI KARO GARAN MAAYO IYO INAYNU ISTICMAALONO KELMEDAN “WAALI WAALI BAA XALISA” HADABA WAA MUHIIM 100% IN SNM WAALIDOODA LAGA FOGEEYAA MEELAHA TAARIIKIGA AH SIDA TALEH, CEEL GAAL OO DHINACA AWDAL AH BIXINDULLE DUDUMEYS EE GOBALKA TOGDHEER MEELIHII AWOOWAYAASHAYO DARAAWIISHTA KU AASAN YIHIN EE AY DAGAALADA KHADHADH KULA GALEEN EUROPEAN IMPERIALISM KII SIXIRKA KU QABSADAY ISAGOO ADEEGSANAYA SINGA SIBGA IYO SANKA DHUUDHI. MARKA SIDAA LA AJLIGEED WAA IN SI AYYAN USOO QUFIN OO U ODHAN WAA XASUUQ SIYAAD XASUUQAY WAAN HUBAA DHINACA AWDAL CEEL GAAL INAYYAN QUFEYN WAAYO REER AWDAL KAMA YEELAYAAN OO TAARIIKH HORE EE BOQORTOOYADEENII ADALITE BAA KU DUUGAN BISMILLAHI RAHMANI RAHIM ARMAAN QALAD SAMEYNAYAA TOLOW OO BARAYAA TAARIIKH AYYAN AQOON? WAAYO HADAAD WEYDIISO MAANTA INANKA 30 JIRKA AH EE ISAAQ TAARIIKHDA SOMALIA 🇸🇴 AMA SOMALIDA WUXUU KU DHAHAYAA “WARDEE SOMALILAND BAAN NAHAY SIYAAD BARE BAA NA XASUUQAY THATS IT” WAA KU FEERAYAAN SIDA CIRO WAX U FEERO, ANIGU WAXAAN XAQIIQSADAY IN LABO LA SAMEEYO SI KALE ANIGU GARAN WEEYEY 1. IN ISAAQ MIYIR MA QABO WAX WEYN BAA KA QALDANE WAXAYNA MIYIRSADAAN MAALINTA DHIIGOODA LA WARO OO AY REALITY GA ARKAAN WAANA WAXA AY ULTIMATELY KU SOCOTO. 2. IN SILIG IYO DARBI LA ISKAGA XIRO WAANA HUBAA WAY IMAANEYSAA SIDAY WAX KU WADAAN IN LA LAYO IYAKU WAXAY IS LEEYIHIIN AWOOD BAAD LEEDIHIIN OO MALEYSHIYAADKOODA IYO IYAKABA LAGU DUULO 3. IN LA YIRAAHDO SOMALIA 🇸🇴 OO DHAN IDINKAA LEH SOMALINA WAAD KA ADKAATEEN WALIBA DAAROOD MADAXWEYNEHA IYO RAISUL WASAARAHA QAATA WASIIRKA DIFAACA QAATA WASIIRKA ARIMAHA DIBADA QAATA SNM WAA MUJAAHIDIINTII SOMALI BEDBAADISAY. 4. HAL SHURUUD AH BAS LAGU XIDHO ADEEGSIGA HABAR GIDIR IYO ALSHAYDAANKANA JOOJIYAN BAS IYO QURAAN AKHRIS GUUD. HADAY DIIDAAN MEEL KUQIRA WAALI WAALI BAA XALINEYSA.
BISMILLAHI RAHMANI RAHIM.