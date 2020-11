Mulkiilihii Telifshinka Astaan, oo aan u dhalan Hargeeysa, ayaa lagu xukumay shan sanno oo xarig ah kadib markii uu u diiday rag deegaanka u dhashay in uu qeeyb ka siiyo lahaanshaha telifishinka. Nimankan ayaa markii hore ku lahaa telifishinka labbo boqolkii 2%, balse waxeey doonayeen in uu si xoog ah ku siiyo boqolkiiba in kabadan konton. Si kastaba ha ahaatee, milkiilahan ayaa u xiran sababtaas darteed oo ah in uu u diiday nimankaa deegaanka u dhashay inuu lahaanshaha telifishinka uu ka siiyo qeeyb weeyn.

Hadaba, dadka aan u dhalan Hargeeysa iyo nawaaxigeeda, ayeey tahay ineeysan maalgashan Hargeeysa, maadaama ay tahay meel aan sharci ka jirin oo waqti kastana hantidaada lagu dhici karo, iyadoo welibana xabsi laguu dirayo. Marka waqti dheer laggugu hayo xabsigana, aad marka danbe iska ogolaato in hantidaada la iska qaato si aad mar uu xoriyadaada aad u hesho.

MUUQAALKA HOOSE WAA DAD AAN HARGEEYSA U DHALAN OO KA CABANAYA DHUL AY MAALGASHTEEN OO LAGA DHACAY