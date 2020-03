Dhamaadka Shirka Wadatashiga PL. By: Faisal Roble

Shirka u soo xidhmay rer-Puntland waa in loo arkaa sida uu yahay: waa shir la isugu yeedhay beelihii wada dhistay maamulka PL oo ka mid ah federaalka Soomaaliya: Iyadoon loo aabo yeelin yaa xun iyo yaa fiican, waxa shirkaas isugu yimid 1,500 oo ergey. Hadaba maaxa ka soo baxay?

Sidaad la socotaan shirkan ka hor (15 beri intaanu bilaabmin shirku) waxa MW Deni u yimid ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay. Shirka iyo biyo dhaciisa waa laga wergaliyey.

Waxa Ergeyguna qirtay warwarka uu ka qabo xaalada dowlada dhexe ee Soomaaliya. Shirkan hadaba rer-Puntland qabsadeen waxa la rabaa in lagu lifaaqo warwarka isa soo taraya ee laga muujinayo sida dawlada federaalku wax u wado.

Murtida ugu weyn ee shirkan laga dheehan karaa waa arimahan:

1. In midnimada Soomaaliya muqadas tahay. Huuhaada koox wax magarato ah ee Konfur Galbeed yidhii waan u hadlaynaa wax badan ayaanay ogayn.

2. Cashar ayaa loo dhigay saamalaydda siyaada ee Puntland u jooga ama u haya jogooyinka federaalka. Qolyaha Xamar ka yimid waxay rabeen in Warsaxaafadeedka laga reebo odhaahda Saamilayda Siyaasada. Waase laga diiday. Qolyaha Xamar ka yimid waxay magaca Saamilay u arkeen in aanu ka turjahany wax qabadkooda ee loo arko danastayaal.

3. Gogosha uu M/W Deni fidiyey waa arin Ergeyga Gaarka ah ee Qarmada Midoobay, Deeqbixiyayaasha qaarkood, iyo xooga mudiciga o dhani rabaan soona dhaweynayaan. Arinkani MW Farmajo kuma cusba waana ogyahay. Waxa kaliya aanan ogayn in uu hada ka yeeli doono MW Deni hindisahan gogosha Soomaali loo dhigayo. Nin aan Muqdisho kala hadlay ayaa ii sheegay “in aanu Farmaajo yeelayn in Puntland marti galiso shir noocan ah inta Fahad Yaasiin gacanta ku hayo MW Farmajo.”



Sikastaba ha ahaatee in MW Deni Xamar tago waa arin umada Soomaaliyeed u fiican. In Villa Garowe iyo Villa Soomaaliya isku soo dhowaadaani had iyo jeer khayr ayaa ku jira. Sidii la iskula jaan qaadi lahaa ayaa weli lagaran la’yahay