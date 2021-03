Dawladda Puntland Ayaa Ka Hadashay colaada Buuralayda Shidan Ee Gobolka Sanaag,Af-Hayeenka Madaxtooyada Puntland Jaamac Deperani ayaa Sheegay.

“Somaliland waxaan ugu baaqeynaa in aysan sii hurin colaada beelaha dirirtu ku dhexmartay deegaanka Shidan ee Gobolka Sanaag, Dadka deegaankana nabad baan ugu baaqeyna iyo inay dagaalka joojiyaan, howshana ha loo daayo Odeyaasha dhaqanka ee hore ugu jiray”.

We are calling on #Somaliland not to escalate the conflict between the two clans in Shidan town of ​​Sanaag region. We also appealing on the residents to maintain peace and stop fighting, leave the consolidated task to the traditional elders who are already working on it. pic.twitter.com/ueIi4JwNmh