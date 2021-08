Soomaaliya waxeey ku jitaa xilli doorasho, balse waxaa soo baxaya khillaf ku aadan in heshiisyo la geli karo iyo in kale inta doorashada lagu guddo jiro. Ma tahay waqti la isku qabsado heshiis baa la geli karaa iyo lama geli karo? Caqliga salliimka ah waxa uu noo sheegayaa in maadaama doorasho lagu jiro ay macnaheedu tahay in la sugayo sidii loo soo dooran lahaa baarlamaan iyo madaxweeyne cusub.

Waxa maanta ayaan darro ah in iyada oo doorashadii ay socoto, khillaafyo badana ay jiraan oo u baahan in la xalliyo, in maanta la abuuro isqabsi aan meesha ku jirin. Ra’iisal Wasaare Rooble waxaa lagu ammaanay doorkii wannaagsanaa ee uu doorashada u maamulayey, balse hadeer waxaa muuqaneeysa in ra’iisal wasaaraha ay dabada ka riixayaan danno shaqsi ah oo ay u ballan qaadeeyn dawladdo shisheeyey.

Waxaa muuqata in arrinta doorashada waqooyiga ee Cabdi Xaashi iyo garabka kale uu si ulla kac wadadeedii uga leexiyey si isqabsi iyo fawdo ay u abuurmaan. Qodabka labbaadna waa tan uu ku soo saaray qoraal lid ku ah kii uu madaxweeynaha uu soo saaray iyo tan seddexaad oo ah in markiiba uu billaabay in uu la kulmo qas wadayaasha ay ka mid yihiin Shiikh Shariif, Xasan Shiikh iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur si uu tollaayey wax ugu raadiyo.

Hadaba, wajiga dhabta ah ee Rooble waxaa la kalla oggaan doonaa maalmaha soo socda, gaar ahaan marka uu tago dalka Kenya oo la fillayo in uu heshiisyo la soo saxiixdo, waana sababta uu uga hor yimid in inta doorashada socoto aan la gelli Karin wax heshiis ah si heshiiska uu damacsan yahay uu u meel marsado.

Waxa iyana ayaa darro ah in hoggaanka Puntland uu markiiba taageeray Ra’iisal Wasaare Rooble si loo xoojiyo khillaafka madaxweeynaha iyo ra’iisal wasaaraha u dhaxeeya. Kooxda Puntland ka tallisa ee Aaran Jaan ayaa ah kuwo wax ku raadinaya oo kalliya in fawdo iyo qas looga qaado xafiiska madaxweeyne Farmaajo.

Si kastaba ha ahaato, waxa beddelay ra’iisal wasaare Rooble iyada oo dalka doorasho uu aaday, oo la fillayo in madaxweeyne cusub la soo doorto labbada billood ee inagu soo aadan ayaa ah arrin ay ka danbeeyso danno shaqsi ah oo ay dawladdo shisheeye dabada ka riixayaan, wax kasta oo jirana waxeey soo bixi doonnaan maalmaha inagu soo aadan.