Taliyaha Booliska ee qaybta Gobalka Bari xuseen cali maxamuud oo Shir jaraaid ku qabtay Xabsiga wayn “Gaalshiraha ” boosaaso ayaa sheegay in lasoo afjaray weerar kooxo hubaysan ay xalay kusoo qaadeen xabsiga .Khasaaraha dhanka ciidanka ayuu ku sheegay in hal askari ka dhintay 2 kalena ay ka dhaawacmeen isaga oo sheegay in Kooxdii weerarka soo qaaday laga dhex baarayo Dadka loo qabtay weerarka maadaama ay habeen ahayd .