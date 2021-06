Mashruuc kale oo Kaluumaysi ah ayaa laga hurgelinayaa Muqdisho nawaaxigeeda

Wasiirka Kaluumaysiga iyo khayraadka badda ee dawladda Soomaaliya Cabdulaahi Bidhaan Warsame oo ka so jeeda beesha Dhulbahante iyo wasiirka Gaadiidka dhulka iyo cirkaDuraan Axmed Farax oo ka soo jeeda beesha Leelkase ayaa deganada Warsheekh ee Bariga Muqdisho waxay u tageen inay ka dhisaan mashruuc kaluumaysi ah , iayaga og in Soomaaliya lahaan jirtay warshad Kaluun oo ku taalay Lasqoray oo u baahan Dayac tir iyo in dib lii furo.