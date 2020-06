Markabkii siday Daamurkii Wadada Ceeldaahir Ceerigaabo Oo soo istaagay Xeebta Bossaso.

Waa Farxad Iyo Guulweyn Oo mudan in Eebbe lagu Mahadiyo. Waxaan u Mahad-celinayaa Madaxweynaha Puntland Dr Siciid Cabdulaahi Deni, Oo Kaalin-weyn ka qaatay Daamurkaan Iyo in loo gudbo Wajiga Labaad Ee Dhismaha Wadada Ceeldaahir Ceerigaabo. Sidoo kale waxaan u Duceynayaa una Mahad-celinayaa Guddiga Wadada Ceeldaahir Ceerigaabo Oo aan ogahay Shaqada Qiimaha badan ay u hayaan Bulshadeena. Shacabka Puntland waa in ay u diyaar garoobaan Dhameystirka Qaaraanka Wadada Ceeldaahir Ceerigaabo.

Qoraaalkan waxaan ka soo xiganay Xaaji Sakariye Isticmaar