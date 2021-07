Bahda ALLSANAAG waxay hambalyo hawada u marinayaa dhammaan ummadda Islaamka ah meel kasta oo ay joogaan, dhammaan iyo shacabka Soomaaliyeed anigoo ugu hambalyeynaya munaasabada CIID AL ADXA oo berri ku beegan waxaan Alle idiinka rajaynayaa caafimaad iyo farxad inaad ku ciidaan.

This Gambian uncle is so cute🥺🤍 Eid Mubarak everyone pic.twitter.com/KMgoW1ZhSY