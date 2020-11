Ra’isul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisu hadda “si buuxda gacanta ugu dhigeen” caasimadda maamul goboleedka tiigreega ee Mekele. Hogaamiyaha jabhadda Tigreey .isagu wuxuu sheegay in rabshaduhu sii socon doonaan.

Ra’isulwasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu maanta oo sabti ah sheegay inay galeen Mekele, oo ah caasimadda maamul goboleedka Tigreega.

“Waxaanu xoog galnay magaalada Mekela iyada oo haba yraatee ayna ku dhiman dad aan waxba galabsan”

Mekelle under command of the National Defense Forces pic.twitter.com/rj8GbK3ii8