Yaa Fudud In Gobolka Banaadir la siiyo todoba Xildhibaan ay gaar u leeyihiin beel ahaan iyo in Wasaaraddihii Beelaha loo magcaabay ay la aadaan degaanadooda oo halkaa ka shaqeyaan. Madaxweynaha iyo Raisulwasaaruhuna noqdaan meerto afartii sanoba degaan la geeyo, inta ay Soomaalidu ku heshiinayso Caasimad ka wada dhaxaysa?

Sanado sano ka hor reer Muqdisho waxay ku doodayeen iyaga oo diidan Federaalnimada Federaalkee qaadanay, ma federaalka Germeny. ma kan Canada mise kan Marykanka. Maantana waxay ku doodayaan iyaga oo doonaya in Muqdisho caasimad Soomaaliyeed sii ahaato maqaamkee qaadanaa, ma maqaamka Caasimadda dawladda federaalka Canada ee Otowa ayaan qaadanaa mise maqaamka Caasimadda Maraykanka ee Washington DC.

Washington, D.C.,oo la yaqaan District of Columbia lama mid aha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Sababtoo ah dadka ugu badn ee ku nool magaaladaas Washington waa Dadka madow ee Maraykanka, weligoodna lagama maqal Washington angaa leh, barakicin iyo xasuuqna kuma samayn umadihii kale ee magaaladaas kula noolaa .

Maalmo ka hoe duqda caasimadda Maraykanka ee lagu magcaabo Muriel Bowser oo waraysi siinaysay weriyaha Rachel Maddow Show ee talafishanka MSNBC, waxay sheegtay inaanay Xildhibaano ku lahayn Aqalka sare.

Sidaas awgeed maaha in umadda Soomaaliyeed la marin habaabiyo oo jihada laga weeciyo. Su’aasha maanta u baahan in laga doodo ayaa waxay tahay Soomaaliya magaaldee u noqon karta magaalo madax haddii ay Muqdisho noqon wayday caasimad Soomaaliyeed.



Sidoo kale waa khalad iyo sharci daro in wasaaradda arimaha gudaha Soomaaliya ay shir u qabato oo qura beesha Hawiye iyaga oo ka doodaya maqaamka Muqdisho yeelanayso. Halka inta badan umadda Soomaaliyeed ay doonayaan in Caasimadda Soomaaliya laga dhigo magaalo kale ee Soomaaliyeed, Sida caasimadda dalka Baraasiil oo horay u ahaan jirtay Rio de Janeiro loona raray Brasilia, Caasimadda Pakistan waxay ahaan jirtay Krachi waxaloo bedelay Islamabad, Caasimadda Yamen marar badan ayaa la bedelay, mar waxay ahayd Xudeedi, Caasimadda Nigera oo horay u ahayd Lagos oo loo raray Abuja, caasimadda dalka Kazakhstan oo markii xornimada qaateen 1991 noqotay Almaty, waxa loo raray Astana, caasimadda dalka Belize horay waxay u ahayd Belize City,waxaana loo raray Belmopan, caasimadda dalka Tansaaniya horay waxay u ahayd Dar es Salaam waxaana loo raray Dodoma, caasimadda Burma horay waxay u ahayd Rangoon. , waxa loo loo raray Naypyidaw, caasimadda Saldanada Maakhir qarniyo waxay ahayd Xubeera markii danbe sida sababta Belise looga raray caasimadda o ay ahayd duufaan ku dhufatay magaaladaas ayaa saldana Maakhirna loo raray Hadaaftimo.In 1961, Hurricane Hattie badly damaged Belize City, the former capital of Belize.