Waa maxay sababta uu Farmaajo Baasaboorkii Maraykanka isaga celiye

Baasaboorka Maraykanka ayaa ah Baasaboorka aduunka oo dhan loogu jecel yhay in la helo, Kumaakun qof oo Bulshada Caalamka ka mid ah ayaa maalin walba safaf dhaadheer ugu jira sidii ay u heli lahaayeen , oo hal mar dalkaas cagaha u dhigi lahaayeen, kumaakun kale waxay hadda lugenayaa qaar ka mid ah dalalka Koonfur Amerika si ay hal mar u so istaagaan Xadka Koonfureed ee Maraykanka la leeyahay Mexico, kumaakun kale xeryo Qaxooti ayeey ku jiraan oo waxay sugayaan Fariimaha Safaaradaha Maraykanka iyo waqtiga ay baxayaan oo Maraykan cago dhiganayaan

Intaa aan soo sheegnay iyada oo la marayo in hal mar Maraykan cagaha la dhigo, ayaa madaxweyne Farmaajo Basabooorkiisii Maraykanka iska dhiibay oo sheegay inaanu u baahnayn. Inkastoo tegitaankii hore ee Maraykanku uu ahaa mid fudud oo ka mid ah Qaraabo kiilkii Kacaanka, sababtoo ah xilligaa uu Maraykan tegayey Farmaajo inta badan Bulshada Muqdisho ma awoodin Siteeyda ay Caliyaalo u raaci lahaayeen.

Hadaba waa maxay sababta uu Farmaajo uga maarmay Baasaboorkii Maraykanka?

Labo mid ayeey noqonaysaa:

1- In madaxweyne Farmaajo go’aansaday markii xilka qabtay inuu Soomaali dhexdeeda caddalad ku maamulayo , eex, qabyaalad iyo Qaraabo kiilna ka dheeraado, oo marka waqtigiisu dhamaado sidii Allah ha u naxariistee Aadan cade uu beerihiisa iska falanayo, siyaasadana isaga baxo, sidaasna uu ku noqon doono Hogaamiye lagu xasuusto wanaag iyo siddii Soomaali uga saaray dhibtii haystay.

Arinta labaad, ayaa noqnaysa sababta uu Basaboorka Maraykanka uu madaxweyne Farmaajo isaga celiyey inay tahay inuu ku soo talo galay Kalgis talisnimo labaatan sano ah iyo labaatan kale oo ugu talo galay ehelkiisa inay uga danbeeyaan. Taasina waxay ka hor imanaysaa wax kasta uu Maraykanka Baasaboorkiisu u tagan yahay Demoraadiyad, Doorasho, xaquuda umadda oo la ilaaliyo. Farmaajo intaas oo dhan isaga oo og iyo qorshihiisa 40 sano ah ee isaga iyo Qoyskiisu ay isu diyaarinayaa sida Qoyska Kim Il–sung ayaa isu qaban wayday, waxaana u fududaatay Baasaboorkii Aduunka dhan loogu jeclaa inuu iska celiyo oo ka doorto Kaligii talisnimo

Ugu danbayntii arintan had iyo jeer Faarmaajo aad ka maqashaan ee ah in dalkii Soomaaliya ee sodon sano dagaal sokeeye ku soo jiray oo aan dib u heshiisiin loo samayn oo meel aan Muqdisho ahayn ayna ka talin dawladiisa oo isagaGurigiisa dhexdiisa lagu ilaaliyo inuu qabanayo doorasho hal of iyo hal cod ah haddii laga yeelo waa bilowga labaatankii sano ee uu ku soo talo galay inuu Soomaaliya ka taliyo oo Baasaboorka Maraykanka isaga dhiibay

Allsanaag.com