AWOOD QAYBSIGA DEGMADA BOOSAASO WAA MUHIIM. By: Abdallah Farah Bile



Marka hore, awood qaybsigu waa wax wanaagsan maxaa yeelay wuxuu gacan ka geysanaya yareynta suurtagalnimada isku dhac dhexmara bulshada.

Maaddaama isku dhaca bulshada uu badana horseedo rabshado wata burbur iyo xasillooni darro siyaasadeed, awood qaybsigu waa habka ugu wanaagsan oo lagu xaqiijin karo xasilloonida iyo kala dambeynta siyaasadeed. Awood qaybsiga caddaalad ku salaysan waa mishiinka dhaqaajinaya dimoqraadiyadda, waxaana ka mid ah sharciga dimoqraadiyada in awooda ay wadaagaan kuwa ay saameynta ku leedahay ama ay khusayso hawsheedu saas darteed bulshada degan degmada Bosaaso iyo, tuulooyinka hoos yimaada maamulkeeda lama xaqiri karo xaquuqdooda.

Balse, ciddiii si-uun ama siyaabo kale isugu da’ya inay Boosaaso u dejisato qorshe beelaysan oo baal-marsan shuruucda iyo xuquuqda deegaanka, hubaashii kuwaasi kama shaqaynayaan amniga Boosaaso laakiin waa fidmawadiyaal daaraya fidnada, ha layska jiro. Ugu dambayntii, dadka deegaanka degmada Boosaaso loogu yimi waxay xaq u leeyihiin in lagala tashado sida ay u rabbaan in loo xukumayo waa haddii xukuumadu rabto in laga wada-shaqayo xasilloonida.

Allah mahad leh. Abdallah Farah Bile

