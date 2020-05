Madaxweyne deni oo caawa ku qabsaday Ina Cali Koore Afhayeenka Beelaha Isaaq

Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland, Siciid Cabdullahi Deni, ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay ku lug leedahay falal sababi kara dagaal ka dhaca gudaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaannida ee Somaliland.

Falalkan sabaabi kara in dagal dhaco Waqooyiga Soomaaliya madaxweyne Deni ma cadayn, In uu ka wadoo dagaalka u dhaxeeya Beelaha Habarjeclo iyo Habar Yoonin in Federaalku ay la safan yihiin mid ka mid ah beelaha dagaalamaya, iyo in Federaalku hubaynayaan maamulka SNM, si ay gacanta ugu wada dhigaan Sool iyo Sanaag

Waxa uu sidoo kale ku eedeyay inay cadaadis ku saareysa Somaliland qorshayaal ay rabto inay wax kaga baddelato, kuwaas oo aan u “wanaagsanayn daganaashaha Soomaaliya”.

Qorshahan ay dawladda Federaalku doonayso inay wax kaga bedelato maamulka SNM, sidoo kale madaxweyne Deni ma cadayn waxa uu yahay.

Mar BBC-du ay madaxweyne Dani weydiisay waxa ay yihiin waxyaabaha dagaalka horseedi kara ee ay dowladda Federaalku waddo ayaa waxa uu yiri, ”Waxaa ka mid ah oo aanu ognahay in iney gacan dhaafto maamulka Somaliland oo ay qabaa’ilka toos ula hadleeyso oo ay dadku ka horkeeneyso dowladda{Somaliland}”

Madaxweyne Deni waxa uu sheegay in Dawladda Federaalku ay u gacan dhaafto maamulka SNM maamulkooda oo iyaguba Qabiil ah. Dad badan ayaa hadalkaa u qaatay in madaxweyne Deni uu ka wado labaddii diyaaradood ee dhowaan tegay Badhan iyo Buuhoodle oo aan waxba laga waydiin maamulka beelaha Isaaq ku midaysan yihiin. Deeqahaas oo ka yimid dawladda Federaalka

Waxa uu sheegay in Puntland ay soo dhaweyneysa heshiis laga gaara qaddiyadda Somaliland, balse waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay “wadato qorshe aan la isku raacsanayn oo ay rabto inay Somaliland wax kaga bedelato kuwaas oo aan la isku afgaranin una wanaagsanayn wada noolashaha”.

Deni waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo waxa qorshayaashaasi yihiin. Muran dhuleed ayaa u dhexeeya beelaha Harti iyo maamulka Isaaq. Sida ay dad badan oo Cilmiga siyaasadda bartay sheegeen iyaga oo sharaxaya arinta mar ay xiriir nala soo sameeyeen waxay ku fasireen inay tahay in Dawladda federaalku doonayso in wax lagu qaybsado Waqooyi iyo Koonfur. Somalilandna ay Koonfurta sidaa wax ula qaybsato.

Ugu danbayntii waraysigan uu madaxweyne Deni bixiyey intiisa badan waxa lagu difaacayey Qadiyadda Beesha Isaaq ee ah inay Soomaali inteeda kale go’aan. Madaxweyne Deni, maamulkii maalin iyo habeenba duulaanka ku ah maamulka Puntland oo qaybo ka mid ah degaankooda xoog ku haystay ayuu hadda ka baryaya wada noolaansho. Kooxdani waa Faysal Cali Waraabe iyo asxaabtiisa oo hadh iyo habeen u soo jeeda nacaybka beesha Majeerteen

