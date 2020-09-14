Bahda Allsanaag, waxay y tacsi tiiraanyo leh u dirayaan qoyskii, eheladii, Caruurtii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay Allah ha u naxariistee Khadro Maxamed Boos oo maanta ku geeriyootay magaalada Hadaafrimo ee gobolka Sanaag

Marxuumad Khadro Maxamed Boos waxaan Allah uga baryeeynaa inuu janadii Fardouwsa ahayd ka waraabiyo, Kitaabkeedana midigta ka siiyo, dhammaan qoyskii iyo eheladii ay ka baxdayna Samir iyo iimaan waafi ah inuu Allah ka siiyo, Aammiin, Aammiin.

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران: 185]

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:

قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [آل عمران: 185].

قال ابن كثير- رحمه الله -: «يخبر تعالى إخبارًا عامًّا يعمُّ جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: 26، 27].

اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه و اكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنسو ابدله بدار خير من داره و اهلا خير من اهل وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر و من عذاب النار اللهم انت ربه و انت الذي خلقته وانت الذي هديته للاسلام و انت الذي اكرمته بالايمان و انت علامالغيوب تعلم ما بسره و علانيتهانت الكريم و لا كريم غيرك و هو الضعيف الراجي بكرمك و عفوك نزل بجوارك فاكرمه بمقعد صدق عندك يا جبار السماوات والارضا اللهم انت عفو كريم تحب العفو فاعف عنه اللهم انت عفو كريم تحب العفو فاعف عنه اللهم انت عفو كريم تحب العفو فاعف ع اللهــــم .. تقبل منه صلاته لك ، و ثبِّته على الصراط يوم تزل الأقداما للهــــم .. تقبل منه صيامه ، و سائر طاعاته ، و صالح أعماله ، و أثقل بها ميزانه يوم القيامة ، و اجعله من الفائزين