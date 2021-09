ALLSANAAG.COM

Kursiga Farmaajo Fadhiyo tegi Maayee ee yaan Soomaali lagu kala tegin.

Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo in badan oo ka mid ah beesha Daarood ay ku dhaliilayeen cunaqabatayntii uu la daba joogay maamulada Puntland iyo Jubbaland, dhiiranaantii uu ku dhiiraday in hor fariisto jabhadda Canaasiirta ah ee SNM ee doonaysa inay dalka go’ayaan , isaga oo aan haba yaraatee waxba ka waydiin beelaha kale ee Soomaaliyeed ee degan waqooyiga Soomaaliya.

Waxa kale oo ka mid ahaa dhaliilaha ay u soo jeedinayeen

1- Ciidanka Muqdisho ku sugan inaanu Ciidan Qaran ahayn ee uu yahay maleeshiyo beeleed iyo Alshabaab

2-Maqaamka Muqdisho oo meel la saaro

3- Radiyo Muqdisho iyo SNTV , haddii ay yihiin Warbaahn Qaran, waa in Soomaali oo dha ay iska dhex arkaan, oo degaanaada Soomaaliyeed wararka laga SOO TEBINAYO u sinaadaan oo wax laga bedelaa sida hadda u shaqayso

Maanta in badan oo ka mid ahyd beesha Daarood ee dhaliilsanayd siyaasadda Farmaajo iyo hogaankiisa oo aadka uga soo hor jeeday waxay indhaha ku kala qaadeen Siyaasiyiinta beesha Hawiye oo ku midaysan Reer Hebel noo talin maayaan, Muqdishona anagaa degan oo taayada ayaa soconaysa.

Siyaasiyiinta Ururka Hawiye Action Group oo ay dhiiro gelisay khilaafkii hore ee u dhaxeeyey Farmaajo iyo maamulada Jubbalabd iyo Puntland, oo ka faaiidaysanaya Maliishiyaadkii Farmaajo u dhisay, Idaacaddii Qaranka ee uu Alcadalada u bililiqeeyey , deeqdii Soomaali oo dhan loogu deeqay oo degaanadooda gashay iyo Caasimaddii dalka oo ay u badan yihiin ayaa maanta waxay leeyihiin Qof aan Hawiye ahayn loo talin maayo.

Hadda sheekadu waa ka tagtay Waxqabad la’aantii Farmaajo lagu dhaliilayey , oo waxay taagan tahay sida ugu fiican ee loogu jawaabi lahaa ama looga fal celin lahaa arintan soo korortay oo Hawiye intooda badan ka siman yihiin ee ah in inta Muqdisho caasmadda tahay qof aan iyaga ahayna ka talinayn Soomaaliya, isa markasna ayna ogolaan doonin in Caasimadda meel kale la geeyo.

Ugu danbayn in madaxweyne Daarood ah la diido inuu Soomaaliya ka taliyo iyo lagu kala tago xaqiiq ahaan waxa fudud in Soomaaliya lagu kala tago, oo maanta Mahad Salaad iyo kooxdiisa marka ay leeyihiin Kursiga Farmajo fadhiyo beel ahaan ayaa tegaya waxa fudud in Soomaaliya lagu kal tago. Yaase ku liita, haddiiba ay taasi dhacdo oo la diido Qof aan Hawiye ahayn inuu Soomaaliya ka taliyo . Waxay u daran tahay ninka maanta AMISOM Muqdisho ku ilaaliyaan oo sodon km meel Muqdisho u jirta sida Balcad diaarad ciidanka nabad ilaalinta Afrika u qaata.

Khaalid1970@hotmail.com

ALLSANAAG.COM

U