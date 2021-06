Waa kuwee xildhibaanada & Senotorada la rabo in ay puntland ku metelaan Dawladda federalka ah ee Soomaaliya. By Hon.Abshir Said salah

1- Xilbaanada Sanadka loo baahan yahay inay qabtaan shaqo dayacantay waa inay noqdaan kuwa laga fiirsaday oo Qaadi kara Xilka iyo masuuliyadda ka saaran Dawladda puntland ee ay metelaan.

2- waa inay Noqdaan Xildhibaano Marka ay timaado Hawlaha Masiiriga Ee Dalka kuwo diidi kara wixii Aan uqalmin Puntland isla markaana talo wadaag la Noda Madaxwaynaha si loo ilaaliyo Maqaanka Dawladda puntland.

3- waa inay Noqdaan kuwo Iyagoo isku Duuban Diyaarad soo Qaadankara iyaga oo xambaarsan hawlo muhiim ah oo la rabo in Putland doorkeeda dhabta ka Qaadato,

4- waa inaysan Noqon kuwo lagu hodo Sandareerto yar si looga lumiyo matelaaddii Dadkiisa iyo Deegaankiisa.

5- waa inaysan Noqon kuwa la saaxiiba Jeebkooda laakiin waa inay Noqdaan akuwa la saaxiiba Jiritaanka Dadkiisa, Dawladadiisa & Deegaankiisa.

6.Waa inay noqdaan kuwa aaminsan Inay leeyihiin Xaquuq aan si yar loo lumin karin waana inay Yihiin kuwa si dhaba u aaminsan Nidaamka Federalka oo Garankara Awoodaha iyo masuuliyadaha Dalka, Khayraadka iyo dhaqaalaha sida loo kala leeyahay.tilmaamahaas kuwo leh ayaa Maanta lagaga Bixi karaa korsinka adag ee Soo fooleh.

By: Hon.Abshir Said Salah