Allsanaag.com

Gudoomiyaha Baarlamaanku, waa Fursadda siyaasiyiinta Mareexaan iyo Majeerteen ay uga nasanayaan Siyaasadda Soomaaliya

Dhowr iyo lixdankii , Markii ay Soomaalidu ku gud jireen sidii ay wax u dhisan lahaayeen ama xilalka dawlad Soomaaliyeed u qaybsan lahaayeen ayaa Siyaasiyiintii beesha Majeerteen waxay ka war heleen in Allah ha u naxariistee Cigaal iyo siyaasiyiin ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya ay u ololeenayaan in Allah ha u naxariistee Cabdulaahi Qablan uu noqdo Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya.

Siyaasiyiintii Majeerteen, oo arintan ka war helay ayaa iyaga oo wada socda u yimd Allah ha u naxariistee Cabdulaahi Qablan, waxayna ka codsadeen in siyaasadda Harti ay mid noqoto oo ay doonayaan inay Kursiga ugu sareeya ee Soomaaliya ay ka fariistaan, sidaas awgeed uu ka tanaasulo Gudoomiyaha Baarlamaanka.

Qablan waa ka yeelay Odayashii Majeeteen oo ay ka mid ahaayeen Ladane Saalax Deer, Cabdirashiid Cali Sharmaake, Muuse Boqor iyo Cabdirisaaq Xaaji Xuseen inaanu isa soo sharaxayn, iyada oo heshiis la gaaray

Maalintaas ayaa waxa Soomaaliya ka dhaqan galay hab dhismeedka dawladda Soomaaliyeed ee aynu maanta naqaan ee ah in Daarood iyo Hawiye midkood noqdo Madaxweynaha , halka Gudoomiyaha Baarlamaanka uu isaguna ka yimaada Beesha Digil iyo Mirifle.

Maanta kursigii ku yimid is afgaradka iyo heshiiska waxa gaar isu siiyey beesha Majeeteen, iyaga oo sanadahan danbe uu u hiilinayey ama ay ku qaraabanayeen maamulka Puntland oo ay si gaar ah u afduubteen.

Hadaba si xaaladda caadi loogu soo celiyo, waa in meeshii ay wax khaldameen dib loogu noqdaa, taas oo ah in siyaasi ka mid ah siyaasiyiinta Beesha Warsangeli uu sanadkan u tartamaa Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya.

Ugu danbayntii Cabdiraxmaan Faroole waxba kuma aha inuu u tartamo Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo isaga oo diidan in Famaajo dib loo doorto, oo haddii qof ka soo jeeda beesha Daarood loo doorto gudoomiyaha Baarlamaanka, sida Soomaalidu wax ku qaybsadaan waa adag tahay in Farmaajo dib la doorto. Maxaa diiday in siyaasiyiinta Majeerteen iyo Mareexaan labadaba dabada dhulka loogu dhufto, oo loo tartamo Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya sanadkan mar haddii ay garan waayeen wax wada qaybsigii beesha Daarood oo ay marka kursiga ku fariistaan dhabarka ugu jeediyaan beelha intooda kale.

Allsanaag.com