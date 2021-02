Waraabe oo looga shakisan yahay inuu yahay ninka Baraha Bulshada ku qora qoraalada nacaybka beelaha uu dhex dhigayo

Intaan aaladdaha maanta la istcmaalo ee Instagram, Facebook iyo Twitterku ayna iman waxa jirtay aalad kale oo ay Soomaalidu ku wada sheekaysan jireen lana oran jiray Paltalk. Magacyo been ah ayaa lagu soo geli jiray, waxaana lagu kala caansanaan jiray sida beelaha Soomaaliyeed loo aflagaadeeyo.

Dadkii ugu caansanaa ayaa waxa ka mid ahaa Casanova, oo ka soo jeeday gobolka Sool, oo hadda face book ku joogaa Cilmi Naalaye , Wiil Hawiye, oo la sheegay inuu ahaa Ali Osoble oo mar soo noqday Madaxweynaha Hirshabeelle . Faroole ayaa isaguna soo geli jiray waqtigii Atam. Faysal Cali waraabe oo marka uu hadlayo soo qaadan jiray Kayse, marka uu wax qoryona Degan

Maalmahan sheekaddii Paltalk ayaa waxay ka socotaa Face Book. Faysal Cali Waraabe iyo Ali Cosble ayaa soo qorayey qoraalo ay ku sheegayaan in qaar ka mid ah beesha Daarood ay aflagaadeeyeen Allah ha u naxariistee Galaal.

Dadka ay sheegeen inay qoraalada nacaybka qoreen ayaa waxa ka mid ah Weriye Cali Xaraare oo magaciisa lagu been abuurtay. Cali Xaraare wuxuu ka mid ahaa Soomaalidii ugu horaysay ee ka tacsiyadaysay Geeridii General Galaal

Fiiri magaca saxda ah waa Ali Harare, halkakan been abuurka ahi ay ku jirto labo a. Qoraaladan beesha Hawiye oo tacsi u taal, oo aan weli Generaalkii la aasin may qoreen. Sababtaas ayaa looga shakisan yahay in Faysal Cali Waraabe iyo kooxdiisii in sidii PALTALK ay magacyo dumar ku joogaan Facebook oo Fidno ka dhex abuurayaan beelaha dhexdooda

Cilmi Naalaye ama Casanova, oo ay Paltalk isku hayn jireen Faysal Cali Warabe (Kayse iyo Degan) kama uuna hadlin qoraalkiisu run iyo been midka uu yahay

Hoos ka akhriso mid ka mid ah madaxda beelaha Hawiye Ali Cosoble, oo isaga oo waxba hubsan qoraalada been abuurka ah ku sheegaya inay yihiin afhayeenda beesha Daarood

Waxgaradkii Beesha Daarood maxey ka yiraahdeen qoraalka ninka afkooda ku hadlaya?