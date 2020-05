Xaafadda Soomaalida ee magaalada Toronto oo laga furi doona Dukaan lagu gao xashiishka

Xaafadda Dixon ee magaalafa Toronto oo Soomaali badan dagan tahay oo dhawaan laga furi doono dukaan lagu iibiya maandooriyaha XASHIISHKA.

Cannabis store will soon be opened in Somali neighborhood in Dixon , it is now legal to sell the weed in the city.